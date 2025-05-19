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В Китае объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 6,4%
В Китае объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 6,4% - 19.05.2025, ПРАЙМ
В Китае объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 6,4%
Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-апреле вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, свидетельствуют... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T06:09+0300
2025-05-19T06:09+0300
2025-05-19T06:09+0300
промышленность
экономика
мировая экономика
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ПЕКИН, 19 мая – ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-апреле вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР.
Отдельно в апреле 2025 года этот показатель вырос на 6,1% в годовом выражении.
Объем производства в добывающей промышленности за первые четыре месяца 2025 года вырос на 6% в годовом выражении, в обрабатывающей - на 7,1%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 5%.
Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.
Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам 2024 года вырос на 5,8% по сравнению с 2023 годом.
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промышленность, мировая экономика, китай, кнр
Промышленность, Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР
В Китае объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 6,4%
Госстат: объем производства крупных промышленных предприятий в Китае вырос на 6,4%
ПЕКИН, 19 мая – ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-апреле вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР.
Отдельно в апреле 2025 года этот показатель вырос на 6,1% в годовом выражении.
Объем производства в добывающей промышленности за первые четыре месяца 2025 года вырос на 6% в годовом выражении, в обрабатывающей - на 7,1%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 5%.
Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.
Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам 2024 года вырос на 5,8% по сравнению с 2023 годом.