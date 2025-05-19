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В Китае объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 6,4%

В Китае объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 6,4% - 19.05.2025, ПРАЙМ

В Китае объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 6,4%

Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-апреле вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, свидетельствуют... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T06:09+0300

2025-05-19T06:09+0300

2025-05-19T06:09+0300

промышленность

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китай

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ПЕКИН, 19 мая – ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-апреле вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР. Отдельно в апреле 2025 года этот показатель вырос на 6,1% в годовом выражении. Объем производства в добывающей промышленности за первые четыре месяца 2025 года вырос на 6% в годовом выражении, в обрабатывающей - на 7,1%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 5%. Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам 2024 года вырос на 5,8% по сравнению с 2023 годом.

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промышленность, мировая экономика, китай, кнр