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В Китае розничные продажи потребительских товаров выросли на 4,7%
В Китае розничные продажи потребительских товаров выросли на 4,7% - 19.05.2025, ПРАЙМ
В Китае розничные продажи потребительских товаров выросли на 4,7%
Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам января-апреля 2025 года вырос на 4,7%, составив 16,184 триллиона юаней (2,24 триллиона... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T06:15+0300
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ПЕКИН, 19 мая- ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам января-апреля 2025 года вырос на 4,7%, составив 16,184 триллиона юаней (2,24 триллиона долларов), свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро страны.
Розничные продажи в городах Китая в январе-апреле 2025 года выросли на 4,7%, составив 14,043 триллиона юаней (1,947 триллиона долларов). Продажи в сельской местности выросли на 4,8% и составили 2,141 триллиона юаней (296,9 миллиарда долларов).
Отдельно в апреле показатель вырос на 5,1% год к году, составив 3,717 триллиона юаней (около 515,6 миллиарда долларов).
Розничные онлайн-продажи в Китае за первые четыре месяца 2025 года выросли на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 4,741 триллиона юаней (около 657,7 миллиарда долларов).
Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам 2024 года вырос на 3,5%, составив 48,789 триллиона юаней (6,66 триллиона долларов), онлайн-продажи выросли на 7,2%, их объем составил 15,52 триллиона юаней (2,1 триллиона долларов).
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мировая экономика, китай
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ
В Китае розничные продажи потребительских товаров выросли на 4,7%
Госстат: розничные продажи в Китае в январе-апреле выросли на 4,7%
ПЕКИН, 19 мая- ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам января-апреля 2025 года вырос на 4,7%, составив 16,184 триллиона юаней (2,24 триллиона долларов), свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро страны.
Розничные продажи в городах Китая в январе-апреле 2025 года выросли на 4,7%, составив 14,043 триллиона юаней (1,947 триллиона долларов). Продажи в сельской местности выросли на 4,8% и составили 2,141 триллиона юаней (296,9 миллиарда долларов).
Отдельно в апреле показатель вырос на 5,1% год к году, составив 3,717 триллиона юаней (около 515,6 миллиарда долларов).
Розничные онлайн-продажи в Китае за первые четыре месяца 2025 года выросли на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 4,741 триллиона юаней (около 657,7 миллиарда долларов).
Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам 2024 года вырос на 3,5%, составив 48,789 триллиона юаней (6,66 триллиона долларов), онлайн-продажи выросли на 7,2%, их объем составил 15,52 триллиона юаней (2,1 триллиона долларов).