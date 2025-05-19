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В Китае уровень безработицы в январе-апреле составил 5,2%
В Китае уровень безработицы в январе-апреле составил 5,2% - 19.05.2025, ПРАЙМ
В Китае уровень безработицы в январе-апреле составил 5,2%
Уровень зарегистрированной безработицы в Китае в январе-апреле 2025 года составил 5,2%, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T06:27+0300
2025-05-19T06:27+0300
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ПЕКИН, 19 мая – ПРАЙМ. Уровень зарегистрированной безработицы в Китае в январе-апреле 2025 года составил 5,2%, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР.
"В январе-апреле 2025 года уровень зарегистрированной городской безработицы в городах и поселках городского типа составил 5,2%, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года", - говорится в докладе ведомства.
Отдельно в апреле 2025 года уровень безработицы в Китае в среднем по стране составил 5,1%, что на 0,1 процентных пункта меньше, чем в марте этого года.
Сотрудники предприятий по всей стране в апреле в среднем работали 48,3 часа в неделю.
Уровень безработицы в Китае по итогам 2024 года составил 5,1% при прогнозируемых 5,5%. Согласно официальному прогнозу китайского правительства, уровень безработицы в 2025 году составит около 5,5%.
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мировая экономика, китай, кнр
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР
В Китае уровень безработицы в январе-апреле составил 5,2%
Госстат: уровень безработицы в Китае в январе-апреле составил 5,2%
ПЕКИН, 19 мая – ПРАЙМ. Уровень зарегистрированной безработицы в Китае в январе-апреле 2025 года составил 5,2%, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР.
"В январе-апреле 2025 года уровень зарегистрированной городской безработицы в городах и поселках городского типа составил 5,2%, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года", - говорится в докладе ведомства.
Отдельно в апреле 2025 года уровень безработицы в Китае в среднем по стране составил 5,1%, что на 0,1 процентных пункта меньше, чем в марте этого года.
Сотрудники предприятий по всей стране в апреле в среднем работали 48,3 часа в неделю.
Уровень безработицы в Китае по итогам 2024 года составил 5,1% при прогнозируемых 5,5%. Согласно официальному прогнозу китайского правительства, уровень безработицы в 2025 году составит около 5,5%.