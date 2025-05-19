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ЕК ухудшила прогноз по росту ВВП Китая в 2025 году - 19.05.2025, ПРАЙМ
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ЕК ухудшила прогноз по росту ВВП Китая в 2025 году
ЕК ухудшила прогноз по росту ВВП Китая в 2025 году - 19.05.2025, ПРАЙМ
ЕК ухудшила прогноз по росту ВВП Китая в 2025 году
Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП Китая в 2025 году до 4,1% с осенней оценки в 4,6%, следует из весеннего прогноза ЕК. | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T12:34+0300
2025-05-19T12:34+0300
экономика
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП Китая в 2025 году до 4,1% с осенней оценки в 4,6%, следует из весеннего прогноза ЕК. Прогноз роста экономики страны на 2026 год также понижен - до 4% вместо прогнозировавшихся осенью 4,4%. "После относительно высоких показателей в 2024 году экономику Китая ожидает более сложный период, поскольку она сталкивается с беспрецедентными внешними препятствиями и сохраняющейся внутренней уязвимостью... Перспективы на 2025 и 2026 годы указывают на то, что развитие экономики будет в большей степени зависеть от внутренних факторов", - говорится в докладе. Рост экономики Китая по итогам 2024 года ЕК оценивает в 5%.
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китай, москва, ек
Экономика, КИТАЙ, МОСКВА, ЕК
12:34 19.05.2025
 
ЕК ухудшила прогноз по росту ВВП Китая в 2025 году

Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП Китая в 2025 году до 4,1%

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкБанкноты китайских юаней
Банкноты китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП Китая в 2025 году до 4,1% с осенней оценки в 4,6%, следует из весеннего прогноза ЕК.
Прогноз роста экономики страны на 2026 год также понижен - до 4% вместо прогнозировавшихся осенью 4,4%.
"После относительно высоких показателей в 2024 году экономику Китая ожидает более сложный период, поскольку она сталкивается с беспрецедентными внешними препятствиями и сохраняющейся внутренней уязвимостью... Перспективы на 2025 и 2026 годы указывают на то, что развитие экономики будет в большей степени зависеть от внутренних факторов", - говорится в докладе.
Рост экономики Китая по итогам 2024 года ЕК оценивает в 5%.
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