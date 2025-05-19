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Китай запустит в первый полет БПЛА, способный выпускать до 100 малых дронов - 19.05.2025, ПРАЙМ
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Китай запустит в первый полет БПЛА, способный выпускать до 100 малых дронов
Китай запустит в первый полет БПЛА, способный выпускать до 100 малых дронов - 19.05.2025, ПРАЙМ
Китай запустит в первый полет БПЛА, способный выпускать до 100 малых дронов
Китай планирует в конце июня осуществить первый полет БПЛА Jiutian, способного выпускать до 100 барражирующих боеприпасов или малых беспилотников, сообщило... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T13:04+0300
2025-05-19T13:04+0300
вооружения
китай
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ПЕКИН, 19 мая – ПРАЙМ. Китай планирует в конце июня осуществить первый полет БПЛА Jiutian, способного выпускать до 100 барражирующих боеприпасов или малых беспилотников, сообщило Центральное телевидение Китая. “Сборка конструкции беспилотного летательного аппарата Jiutian борт 04 завершена, в настоящее время беспилотник проходит установку систем и проведение тестовых работ. Первый полет запланирован на конец июня этого года”, - сообщили в эфире телевидения. По информации телевидения, Jiutian имеет размах крыла 25 метров, максимальную взлётную массу 16 тонн и максимальную грузоподъемность 6 тонн. Его максимальная дальность полёта составляет 7 тысяч километров, а время нахождения в воздухе может превышать 12 часов. Аппарат оснащен 8 узлами наружной подвески, на которые могут устанавливаться как управляемые авиабомбы массой до 1 тысячи килограммов, так и ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-земля", противокорабельные ракеты и дроны-камикадзе. Как пишет газета South China Morning Post, с обеих сторон фюзеляжа летательного аппарата могут выпускаться до 100 единиц барражирующих боеприпасов или малых беспилотников, включая дроны-камикадзе, что расширяет их радиус действия. По информации издания, Jiutian способен выполнять задачи в области разведки, наблюдения и сбора информации, а также вести радиоэлектронную борьбу.
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китай, пекин, south china morning post
Вооружения, КИТАЙ, Пекин, South China Morning Post
13:04 19.05.2025
 
Китай запустит в первый полет БПЛА, способный выпускать до 100 малых дронов

Китай планирует в конце июня осуществить первый полет беспилотника Jiutian

© fotolia.com / believeinme33%Флаг Китая
%Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© fotolia.com / believeinme33
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ПЕКИН, 19 мая – ПРАЙМ. Китай планирует в конце июня осуществить первый полет БПЛА Jiutian, способного выпускать до 100 барражирующих боеприпасов или малых беспилотников, сообщило Центральное телевидение Китая.
“Сборка конструкции беспилотного летательного аппарата Jiutian борт 04 завершена, в настоящее время беспилотник проходит установку систем и проведение тестовых работ. Первый полет запланирован на конец июня этого года”, - сообщили в эфире телевидения.
По информации телевидения, Jiutian имеет размах крыла 25 метров, максимальную взлётную массу 16 тонн и максимальную грузоподъемность 6 тонн. Его максимальная дальность полёта составляет 7 тысяч километров, а время нахождения в воздухе может превышать 12 часов. Аппарат оснащен 8 узлами наружной подвески, на которые могут устанавливаться как управляемые авиабомбы массой до 1 тысячи килограммов, так и ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-земля", противокорабельные ракеты и дроны-камикадзе.
Как пишет газета South China Morning Post, с обеих сторон фюзеляжа летательного аппарата могут выпускаться до 100 единиц барражирующих боеприпасов или малых беспилотников, включая дроны-камикадзе, что расширяет их радиус действия.
По информации издания, Jiutian способен выполнять задачи в области разведки, наблюдения и сбора информации, а также вести радиоэлектронную борьбу.
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ВооруженияКИТАЙПекинSouth China Morning Post
 
 
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