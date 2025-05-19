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В России может усилиться контроль за использованием земель и построек

В России может усилиться контроль за использованием земель и построек - 19.05.2025, ПРАЙМ

В России может усилиться контроль за использованием земель и построек

Ответственность для владельцев домов, которые сдают их туристам или используют не по назначению может усилиться, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T19:00+0300

2025-05-19T19:00+0300

2025-05-19T19:01+0300

россия

постройки

контроль

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Ответственность для владельцев домов, которые сдают их туристам или используют не по назначению может усилиться, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов ("КПРФ"). "В России может усилиться контроль за использованием земель и построек, находящихся на них. Речь идёт об ответственности владельцев домов, если они сдают жильё туристам или используют здание не по назначению, а также если постройка не зарегистрирована в установленном порядке", - сказал он. Гаврилов сообщил, что Росреестр подготовил проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, в котором предлагается установить прямую ответственность за такие действия. По его словам, если гражданин возвёл здание, но не оформил его через Росреестр, это в будущем может быть признано административным правонарушением. "Штраф предполагается рассчитывать в размере от 1 до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не менее 5 тысяч рублей. При этом будет учитываться только площадь земли, на которой расположена незарегистрированная постройка. Если кадастровая стоимость участка не определена, планируется применять фиксированный штраф — от 5 до 10 тысяч рублей", - рассказал депутат Госдумы. Гаврилов отметил, что проект предусматривает также ответственность за использование участка не по целевому назначению: если участок отведён под индивидуальное жилищное строительство, но там будет размещена автомойка или дом будет сдаваться для краткосрочной аренды туристам, это также повлечёт штраф. "Размер взыскания в этом случае предлагается установить в пределах от 0,5 до 1% кадастровой стоимости, но не менее 10 тысяч рублей, либо от 10 до 20 тысяч, если кадастровая стоимость не установлена", - добавил он. Парламентарий считает, что законопроект исходит из понимания земли как ресурса, имеющего общее значение — не только для собственника, но и для соседей, муниципалитета и государства в целом. Он уточнил, что отсутствие регистрации, равно как и нецелевое использование, рассматривается не как безобидная недоработка, а как фактор, подрывающий систему учёта и управления территорией, и если постройка не учтена, она выпадает из налоговой базы, мешает городскому или сельскому планированию и усложняет защиту прав других граждан. "За что в будущем можно будет получить штраф? За эксплуатацию недвижимости, которая либо не существует для государства с точки зрения права (отсутствие регистрации), либо используется вопреки установленному режиму участка (нецелевое использование)", - сообщил политик. Глава думского комитета также рассказал, что владельцу будет предоставлен выбор - либо привести документы в порядок и действовать в рамках закона, либо быть готовым нести дополнительные расходы, включая штрафные санкции. Чтобы избежать мер ответственности и ограничений, собственникам стоит заранее проверить, соответствует ли фактическое использование участка его целевому назначению, а также зарегистрированы ли все постройки в установленном порядке, подчеркнул депутат ГД. "В случае сомнений лучше проконсультироваться с кадастровым инженером или обратиться в Росреестр для уточнения правового статуса недвижимости. Уже сейчас, ещё до принятия законопроекта, нужно об этом позаботиться, ведь своевременное оформление имущества поможет избежать сложностей в будущем и сохранить возможность распоряжаться им без препятствий", - подытожил Гаврилов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, постройки, контроль