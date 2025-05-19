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Судья Верховного суда рассказал, как мошенники похищают криптовалюту

Судья Верховного суда рассказал, как мошенники похищают криптовалюту - 19.05.2025, ПРАЙМ

Судья Верховного суда рассказал, как мошенники похищают криптовалюту

Чаще всего цифровую валюту у граждан преступники похищают под предлогом обмена и инвестиций, заявил судья Верховного суда РФ Евгений Рудаков на XIII... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T14:41+0300

2025-05-19T14:41+0300

2025-05-19T14:47+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - ПРАЙМ. Чаще всего цифровую валюту у граждан преступники похищают под предлогом обмена и инвестиций, заявил судья Верховного суда РФ Евгений Рудаков на XIII Петербургском международном юридическом форуме."Чаще всего цифровую валюту похищают путем обмана под видом оказания услуг по ее обмену или инвестиционной деятельности", - сказал он.Тем не менее, указал судья, есть варианты и тайного хищения криптовалюты и случаи, когда преступники похищают ее владельца и силой вынуждают передать им данные.Дела о посягательстве на криптовалюту граждан рассматривают во многих регионах РФ, за последние два года московские суды рассмотрели семь таких дел, в Подмосковье - четыре, указал Рудаков.Помимо этого, криптовалюта часто фигурирует в делах о других преступлениях, например, о незаконном обороте наркотиков."Добытая преступным путем или использовавшаяся при совершении преступления цифровая валюта, по судебной практике, попадает под арест, а затем конфискуется", - добавил Рудаков.Судья добавил, что пока законодательство не в полной мере регулирует криптовалюты, но это не мешает судам принимать решения. При этом в настоящее время на рассмотрении находится законопроект, который заполнит пробелы.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

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финансы, россия, банки, рф, московская область, санкт-петербург, верховный суд