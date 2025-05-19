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Судья Верховного суда рассказал, как мошенники похищают криптовалюту - 19.05.2025, ПРАЙМ
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Судья Верховного суда рассказал, как мошенники похищают криптовалюту
Судья Верховного суда рассказал, как мошенники похищают криптовалюту - 19.05.2025, ПРАЙМ
Судья Верховного суда рассказал, как мошенники похищают криптовалюту
Чаще всего цифровую валюту у граждан преступники похищают под предлогом обмена и инвестиций, заявил судья Верховного суда РФ Евгений Рудаков на XIII... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T14:41+0300
2025-05-19T14:47+0300
мошенничество
финансы
россия
банки
рф
московская область
санкт-петербург
верховный суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - ПРАЙМ. Чаще всего цифровую валюту у граждан преступники похищают под предлогом обмена и инвестиций, заявил судья Верховного суда РФ Евгений Рудаков на XIII Петербургском международном юридическом форуме."Чаще всего цифровую валюту похищают путем обмана под видом оказания услуг по ее обмену или инвестиционной деятельности", - сказал он.Тем не менее, указал судья, есть варианты и тайного хищения криптовалюты и случаи, когда преступники похищают ее владельца и силой вынуждают передать им данные.Дела о посягательстве на криптовалюту граждан рассматривают во многих регионах РФ, за последние два года московские суды рассмотрели семь таких дел, в Подмосковье - четыре, указал Рудаков.Помимо этого, криптовалюта часто фигурирует в делах о других преступлениях, например, о незаконном обороте наркотиков."Добытая преступным путем или использовавшаяся при совершении преступления цифровая валюта, по судебной практике, попадает под арест, а затем конфискуется", - добавил Рудаков.Судья добавил, что пока законодательство не в полной мере регулирует криптовалюты, но это не мешает судам принимать решения. При этом в настоящее время на рассмотрении находится законопроект, который заполнит пробелы.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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финансы, россия, банки, рф, московская область, санкт-петербург, верховный суд
Мошенничество, Финансы, РОССИЯ, Банки, РФ, Московская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Верховный суд
14:41 19.05.2025 (обновлено: 14:47 19.05.2025)
 
Судья Верховного суда рассказал, как мошенники похищают криптовалюту

Рудаков: чаще всего криптовалюту у граждан похищают под видом инвестиционной деятельности

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - ПРАЙМ. Чаще всего цифровую валюту у граждан преступники похищают под предлогом обмена и инвестиций, заявил судья Верховного суда РФ Евгений Рудаков на XIII Петербургском международном юридическом форуме.
"Чаще всего цифровую валюту похищают путем обмана под видом оказания услуг по ее обмену или инвестиционной деятельности", - сказал он.
Тем не менее, указал судья, есть варианты и тайного хищения криптовалюты и случаи, когда преступники похищают ее владельца и силой вынуждают передать им данные.
Дела о посягательстве на криптовалюту граждан рассматривают во многих регионах РФ, за последние два года московские суды рассмотрели семь таких дел, в Подмосковье - четыре, указал Рудаков.
Помимо этого, криптовалюта часто фигурирует в делах о других преступлениях, например, о незаконном обороте наркотиков.
"Добытая преступным путем или использовавшаяся при совершении преступления цифровая валюта, по судебной практике, попадает под арест, а затем конфискуется", - добавил Рудаков.
Судья добавил, что пока законодательство не в полной мере регулирует криптовалюты, но это не мешает судам принимать решения. При этом в настоящее время на рассмотрении находится законопроект, который заполнит пробелы.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
%Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
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МошенничествоФинансыРОССИЯБанкиРФМосковская областьСАНКТ-ПЕТЕРБУРГВерховный суд
 
 
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