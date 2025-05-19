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Рубль растет против юаня на Московской бирже в начале недели - 19.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250519/kurs--857711836.html
Рубль растет против юаня на Московской бирже в начале недели
Рубль растет против юаня на Московской бирже в начале недели - 19.05.2025, ПРАЙМ
Рубль растет против юаня на Московской бирже в начале недели
Курс рубля в понедельник растет против юаня на Московской бирже, китайская валюта "сползает" к уровню 11,1 рубля, следует из данных торгов. | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T13:59+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник растет против юаня на Московской бирже, китайская валюта "сползает" к уровню 11,1 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.49 мск терял 6 копеек, до 11,12 рубля, дневной диапазон составляет 11,11-11,16 рубля. Рубль перешел к восстановлению и отыгрывает часть потерь второй половины предыдущей недели, отмечает Богдан Зварич из ПСБ. "На этот раз геополитические новости, напротив, могут поддержать национальную валюту РФ и способствовать ее укреплению. Также в пользу роста рубля говорит динамика рынка энергоносителей, а дополнительным фактором станет низкий спрос на иностранные валюты со стороны импортеров. Юань продолжит движение в нижней половине диапазона 11-11,5 рубля и сделает существенный шаг к его нижней границе", - рассчитывает он. На геополитическом позитиве российская валюта может сильно, но очень краткосрочно укрепиться, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "В ближайшие дни рубль начнет получать поддержку от приближения пика налогового периода мая. Однако все-таки складывается впечатление, что рубль близок к пику своего роста", - добавляет он.
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рынок, торги, рф, богдан зварич, алексей антонов, псб
Экономика, Рынок, Торги, РФ, Богдан Зварич, Алексей Антонов, ПСБ
13:59 19.05.2025 (обновлено: 14:00 19.05.2025)
 
Рубль растет против юаня на Московской бирже в начале недели

Курс юаня на Московской бирже снижается до 11,1 рубля

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань и рубль
Юань и рубль - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник растет против юаня на Московской бирже, китайская валюта "сползает" к уровню 11,1 рубля, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.49 мск терял 6 копеек, до 11,12 рубля, дневной диапазон составляет 11,11-11,16 рубля.
Рубль перешел к восстановлению и отыгрывает часть потерь второй половины предыдущей недели, отмечает Богдан Зварич из ПСБ.
"На этот раз геополитические новости, напротив, могут поддержать национальную валюту РФ и способствовать ее укреплению. Также в пользу роста рубля говорит динамика рынка энергоносителей, а дополнительным фактором станет низкий спрос на иностранные валюты со стороны импортеров. Юань продолжит движение в нижней половине диапазона 11-11,5 рубля и сделает существенный шаг к его нижней границе", - рассчитывает он.
На геополитическом позитиве российская валюта может сильно, но очень краткосрочно укрепиться, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "В ближайшие дни рубль начнет получать поддержку от приближения пика налогового периода мая. Однако все-таки складывается впечатление, что рубль близок к пику своего роста", - добавляет он.
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