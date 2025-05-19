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Цена на кокосовое масло в мире достигла рекорда

Цена на кокосовое масло в мире достигла рекорда - 19.05.2025, ПРАЙМ

Цена на кокосовое масло в мире достигла рекорда

Цена кокосового масла, которое широко используется в производстве кондитерских изделий, в том числе шоколада и мороженого, в апреле в мире подскочила до... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T11:57+0300

2025-05-19T11:57+0300

2025-05-19T11:58+0300

мировая экономика

всемирный банк

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Цена кокосового масла, которое широко используется в производстве кондитерских изделий, в том числе шоколада и мороженого, в апреле в мире подскочила до рекордных 2483 долларов за тонну, что на 5,4% больше мартовского значения в 2356 долларов, следует из данных Всемирного банка. В феврале цена находилась на отметке в 1990 долларов за тонну, таким образом, в марте значение выросло на 18,4% к февралю. Кокосовое масло широко используется в пищевой промышленности, в частности его применяют для изготовления кондитерских изделий, например шоколада, мороженого, тортов и печенья. Также его можно использовать для жарки чипсов, попкорна и других закусок. В фармацевтике это масло используют для производства диетических добавок, а в косметике - в средствах для кожи и волос.

https://1prime.ru/20250519/agroeksport-857703559.html

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