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Цена на кокосовое масло в мире достигла рекорда - 19.05.2025, ПРАЙМ
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Цена на кокосовое масло в мире достигла рекорда
Цена на кокосовое масло в мире достигла рекорда - 19.05.2025, ПРАЙМ
Цена на кокосовое масло в мире достигла рекорда
Цена кокосового масла, которое широко используется в производстве кондитерских изделий, в том числе шоколада и мороженого, в апреле в мире подскочила до... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T11:57+0300
2025-05-19T11:58+0300
мировая экономика
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Цена кокосового масла, которое широко используется в производстве кондитерских изделий, в том числе шоколада и мороженого, в апреле в мире подскочила до рекордных 2483 долларов за тонну, что на 5,4% больше мартовского значения в 2356 долларов, следует из данных Всемирного банка. В феврале цена находилась на отметке в 1990 долларов за тонну, таким образом, в марте значение выросло на 18,4% к февралю. Кокосовое масло широко используется в пищевой промышленности, в частности его применяют для изготовления кондитерских изделий, например шоколада, мороженого, тортов и печенья. Также его можно использовать для жарки чипсов, попкорна и других закусок. В фармацевтике это масло используют для производства диетических добавок, а в косметике - в средствах для кожи и волос.
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мировая экономика, всемирный банк
Мировая экономика, Всемирный банк
11:57 19.05.2025 (обновлено: 11:58 19.05.2025)
 
Цена на кокосовое масло в мире достигла рекорда

Кокосовое масло в апреле подорожало до рекордных 2483 долларов за тонну

© РИА Новости . Анар МовсумовСамарская шоколадная фабрика
Самарская шоколадная фабрика - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Анар Мовсумов
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Цена кокосового масла, которое широко используется в производстве кондитерских изделий, в том числе шоколада и мороженого, в апреле в мире подскочила до рекордных 2483 долларов за тонну, что на 5,4% больше мартовского значения в 2356 долларов, следует из данных Всемирного банка.
В феврале цена находилась на отметке в 1990 долларов за тонну, таким образом, в марте значение выросло на 18,4% к февралю.
Кокосовое масло широко используется в пищевой промышленности, в частности его применяют для изготовления кондитерских изделий, например шоколада, мороженого, тортов и печенья. Также его можно использовать для жарки чипсов, попкорна и других закусок. В фармацевтике это масло используют для производства диетических добавок, а в косметике - в средствах для кожи и волос.
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Мировая экономикаВсемирный банк
 
 
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