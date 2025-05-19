https://1prime.ru/20250519/maslo-857705891.html
Цена на кокосовое масло в мире достигла рекорда
Цена на кокосовое масло в мире достигла рекорда - 19.05.2025, ПРАЙМ
Цена на кокосовое масло в мире достигла рекорда
Цена кокосового масла, которое широко используется в производстве кондитерских изделий, в том числе шоколада и мороженого, в апреле в мире подскочила до... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T11:57+0300
2025-05-19T11:57+0300
2025-05-19T11:58+0300
мировая экономика
всемирный банк
https://cdnn.1prime.ru/img/82370/41/823704199_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_a7dcf0be0eb49aca35664bc80e8a904e.jpg
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Цена кокосового масла, которое широко используется в производстве кондитерских изделий, в том числе шоколада и мороженого, в апреле в мире подскочила до рекордных 2483 долларов за тонну, что на 5,4% больше мартовского значения в 2356 долларов, следует из данных Всемирного банка. В феврале цена находилась на отметке в 1990 долларов за тонну, таким образом, в марте значение выросло на 18,4% к февралю. Кокосовое масло широко используется в пищевой промышленности, в частности его применяют для изготовления кондитерских изделий, например шоколада, мороженого, тортов и печенья. Также его можно использовать для жарки чипсов, попкорна и других закусок. В фармацевтике это масло используют для производства диетических добавок, а в косметике - в средствах для кожи и волос.
https://1prime.ru/20250519/agroeksport-857703559.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82370/41/823704199_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_03e50e85ee1c28bdd67301b81c72649f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, всемирный банк
Мировая экономика, Всемирный банк
Цена на кокосовое масло в мире достигла рекорда
Кокосовое масло в апреле подорожало до рекордных 2483 долларов за тонну
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Цена кокосового масла, которое широко используется в производстве кондитерских изделий, в том числе шоколада и мороженого, в апреле в мире подскочила до рекордных 2483 долларов за тонну, что на 5,4% больше мартовского значения в 2356 долларов, следует из данных Всемирного банка.
В феврале цена находилась на отметке в 1990 долларов за тонну, таким образом, в марте значение выросло на 18,4% к февралю.
Кокосовое масло широко используется в пищевой промышленности, в частности его применяют для изготовления кондитерских изделий, например шоколада, мороженого, тортов и печенья. Также его можно использовать для жарки чипсов, попкорна и других закусок. В фармацевтике это масло используют для производства диетических добавок, а в косметике - в средствах для кожи и волос.
Россия увеличила экспорт подсолнечного масла в Сингапур в 11 раз