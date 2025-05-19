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Рейтинг правительства Японии упал до рекордно низких 22% - 19.05.2025, ПРАЙМ
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Рейтинг правительства Японии упал до рекордно низких 22%
Рейтинг правительства Японии упал до рекордно низких 22% - 19.05.2025, ПРАЙМ
Рейтинг правительства Японии упал до рекордно низких 22%
Поддержка правительства Японии во главе с премьер-министром Сигэру Исибой в мае рухнула до рекордно низких 22%, такие данные обнародовала газета "Майнити" на... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T08:15+0300
2025-05-19T08:15+0300
политика
япония
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ТОКИО, 19 мая – ПРАЙМ. Поддержка правительства Японии во главе с премьер-министром Сигэру Исибой в мае рухнула до рекордно низких 22%, такие данные обнародовала газета "Майнити" на основании собственного исследования. Рейтинг правительства опустился до 22%, это на 2 процентных пункта ниже показателей апреля. Уровень поддержки оказался ниже антирекорда мартовского опроса - 23%. Недоверие правительству выразили 62%. Основной причиной недоверия респонденты назвали "отсутствие надежды на меры правительства" - 47%, а также "отсутствие лидерских качеств у премьер-министра" - 34%. Даже среди тех, кто поддерживает правительство, основной причиной стали не его качества или меры, а "отсутствие других кандидатур или партий" - 49%. В октябре, когда Сигэру Исиба сформировал правительство, его рейтинг составлял, по исследованию газеты "Майнити", 46% и с тех пор неуклонно падает. Исследование проводилось 17-18 мая с использованием системы d-SURVEY по телефону, в нем приняли участие 2045 человек. В воскресенье результаты собственного опроса обнародовало агентство Киодо. Согласно ему, рейтинг правительства Японии во главе с премьер-министром Сигэру Исибой также достиг самого низкого уровня - 27,4%. Рейтинг снизила на 5,2 процентных пункта по сравнению с апрелем и оказался ниже антирекорда, установленного в марте – 27,6%. Уровень недоверия составил 55,1%. Ранее в понедельник газета "Иомиури" сообщила, что согласно проведенным ею опросам, рейтинг правительства третий месяц не поднимается выше рекордно низкого для опросов этого издания уровня 31%. Летом в Японии пройдут выборы в верхнюю палату, низкий уровень поддержки правительства может негативно сказаться на результатах правящей Либерально-демократической партии.
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япония, токио
Политика, ЯПОНИЯ, Токио
08:15 19.05.2025
 
Рейтинг правительства Японии упал до рекордно низких 22%

"Майнити": рейтинг правительства Японии упал до рекордно низких 22%

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкВид на город Токио
Вид на город Токио - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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ТОКИО, 19 мая – ПРАЙМ. Поддержка правительства Японии во главе с премьер-министром Сигэру Исибой в мае рухнула до рекордно низких 22%, такие данные обнародовала газета "Майнити" на основании собственного исследования.
Рейтинг правительства опустился до 22%, это на 2 процентных пункта ниже показателей апреля. Уровень поддержки оказался ниже антирекорда мартовского опроса - 23%. Недоверие правительству выразили 62%.
Основной причиной недоверия респонденты назвали "отсутствие надежды на меры правительства" - 47%, а также "отсутствие лидерских качеств у премьер-министра" - 34%. Даже среди тех, кто поддерживает правительство, основной причиной стали не его качества или меры, а "отсутствие других кандидатур или партий" - 49%.
В октябре, когда Сигэру Исиба сформировал правительство, его рейтинг составлял, по исследованию газеты "Майнити", 46% и с тех пор неуклонно падает.
Исследование проводилось 17-18 мая с использованием системы d-SURVEY по телефону, в нем приняли участие 2045 человек.
В воскресенье результаты собственного опроса обнародовало агентство Киодо. Согласно ему, рейтинг правительства Японии во главе с премьер-министром Сигэру Исибой также достиг самого низкого уровня - 27,4%. Рейтинг снизила на 5,2 процентных пункта по сравнению с апрелем и оказался ниже антирекорда, установленного в марте – 27,6%. Уровень недоверия составил 55,1%.
Ранее в понедельник газета "Иомиури" сообщила, что согласно проведенным ею опросам, рейтинг правительства третий месяц не поднимается выше рекордно низкого для опросов этого издания уровня 31%.
Летом в Японии пройдут выборы в верхнюю палату, низкий уровень поддержки правительства может негативно сказаться на результатах правящей Либерально-демократической партии.
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