https://1prime.ru/20250519/mayniti-857697740.html

Рейтинг правительства Японии упал до рекордно низких 22%

Рейтинг правительства Японии упал до рекордно низких 22% - 19.05.2025, ПРАЙМ

Рейтинг правительства Японии упал до рекордно низких 22%

Поддержка правительства Японии во главе с премьер-министром Сигэру Исибой в мае рухнула до рекордно низких 22%, такие данные обнародовала газета "Майнити" на... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T08:15+0300

2025-05-19T08:15+0300

2025-05-19T08:15+0300

политика

япония

токио

https://cdnn.1prime.ru/img/82647/04/826470473_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d805a993347611ac0c94eff4f8620790.jpg

ТОКИО, 19 мая – ПРАЙМ. Поддержка правительства Японии во главе с премьер-министром Сигэру Исибой в мае рухнула до рекордно низких 22%, такие данные обнародовала газета "Майнити" на основании собственного исследования. Рейтинг правительства опустился до 22%, это на 2 процентных пункта ниже показателей апреля. Уровень поддержки оказался ниже антирекорда мартовского опроса - 23%. Недоверие правительству выразили 62%. Основной причиной недоверия респонденты назвали "отсутствие надежды на меры правительства" - 47%, а также "отсутствие лидерских качеств у премьер-министра" - 34%. Даже среди тех, кто поддерживает правительство, основной причиной стали не его качества или меры, а "отсутствие других кандидатур или партий" - 49%. В октябре, когда Сигэру Исиба сформировал правительство, его рейтинг составлял, по исследованию газеты "Майнити", 46% и с тех пор неуклонно падает. Исследование проводилось 17-18 мая с использованием системы d-SURVEY по телефону, в нем приняли участие 2045 человек. В воскресенье результаты собственного опроса обнародовало агентство Киодо. Согласно ему, рейтинг правительства Японии во главе с премьер-министром Сигэру Исибой также достиг самого низкого уровня - 27,4%. Рейтинг снизила на 5,2 процентных пункта по сравнению с апрелем и оказался ниже антирекорда, установленного в марте – 27,6%. Уровень недоверия составил 55,1%. Ранее в понедельник газета "Иомиури" сообщила, что согласно проведенным ею опросам, рейтинг правительства третий месяц не поднимается выше рекордно низкого для опросов этого издания уровня 31%. Летом в Японии пройдут выборы в верхнюю палату, низкий уровень поддержки правительства может негативно сказаться на результатах правящей Либерально-демократической партии.

https://1prime.ru/20250512/zelenskiy-857482000.html

япония

токио

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

япония, токио