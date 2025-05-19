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Медь дорожает на статданных из Китая
Медь дорожает на статданных из Китая - 19.05.2025, ПРАЙМ
Медь дорожает на статданных из Китая
Стоимость меди растет в понедельник утром после выхода статистики по промышленному производству в Китае, свидетельствуют данные торгов. | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T09:42+0300
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2025-05-19T09:42+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в понедельник утром после выхода статистики по промышленному производству в Китае, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.32 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex поднимался в цене на 0,34%, до 4,609 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,35%, до 9 447,5 доллара, стоимость алюминия - на 0,3%, до 2 481,5 доллара, цинка - на 1,21%, до 2 691,5 доллара. Согласно опубликованным в понедельник данным государственного статистического бюро КНР, объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-апреле вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Отдельно в апреле 2025 года этот показатель вырос на 6,1% в годовом выражении. Китай является крупнейшим потребителем и импортером меди, поэтому аналитики отслеживают экономические данные по стране, которые могут отразиться на котировках этого металла.
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рынок, торги, китай, comex
Экономика, Рынок, Торги, КИТАЙ, Comex
Медь дорожает на статданных из Китая
Стоимость меди растет после выхода статистики по промышленному производству в Китае
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в понедельник утром после выхода статистики по промышленному производству в Китае, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.32 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex поднимался в цене на 0,34%, до 4,609 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,35%, до 9 447,5 доллара, стоимость алюминия - на 0,3%, до 2 481,5 доллара, цинка - на 1,21%, до 2 691,5 доллара.
Согласно опубликованным в понедельник данным государственного статистического бюро КНР, объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-апреле вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Отдельно в апреле 2025 года этот показатель вырос на 6,1% в годовом выражении.
Китай является крупнейшим потребителем и импортером меди, поэтому аналитики отслеживают экономические данные по стране, которые могут отразиться на котировках этого металла.
Медь дешевеет в пятницу утром