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Медь дорожает на статданных из Китая

Медь дорожает на статданных из Китая - 19.05.2025, ПРАЙМ

Медь дорожает на статданных из Китая

Стоимость меди растет в понедельник утром после выхода статистики по промышленному производству в Китае, свидетельствуют данные торгов. | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T09:42+0300

2025-05-19T09:42+0300

2025-05-19T09:42+0300

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в понедельник утром после выхода статистики по промышленному производству в Китае, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.32 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex поднимался в цене на 0,34%, до 4,609 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,35%, до 9 447,5 доллара, стоимость алюминия - на 0,3%, до 2 481,5 доллара, цинка - на 1,21%, до 2 691,5 доллара. Согласно опубликованным в понедельник данным государственного статистического бюро КНР, объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-апреле вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Отдельно в апреле 2025 года этот показатель вырос на 6,1% в годовом выражении. Китай является крупнейшим потребителем и импортером меди, поэтому аналитики отслеживают экономические данные по стране, которые могут отразиться на котировках этого металла.

https://1prime.ru/20250516/med-857626974.html

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рынок, торги, китай, comex