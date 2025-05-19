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Минпромторг рассказал о борьбе с недобросовестными предпринимателями - 19.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минпромторг рассказал о борьбе с недобросовестными предпринимателями
Минпромторг рассказал о борьбе с недобросовестными предпринимателями - 19.05.2025, ПРАЙМ
Минпромторг рассказал о борьбе с недобросовестными предпринимателями
Минпромторг РФ ведет борьбу с недобросовестными предпринимателями, которые пытаются легализовать продукцию, ввезенную на территорию РФ с нарушением таможенных... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T13:28+0300
2025-05-19T13:28+0300
экономика
бизнес
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Минпромторг РФ ведет борьбу с недобросовестными предпринимателями, которые пытаются легализовать продукцию, ввезенную на территорию РФ с нарушением таможенных процедур: так, например, происходит сверка с разрешительной документацией, мониторинг отечественных производителей и лимитирование объема возможной перемаркировки, сообщили журналистам в ведомстве. "Существуют сценарии, когда отдельные недобросовестные предприниматели пытаются легализовать продукцию, ввезенную на территорию РФ с нарушением таможенных процедур. Продукция легализуется чаще всего как произведенная в РФ или перемаркированная с разрешительными документами, полученными на похожую продукцию либо с нарушением процедуры… Борьба ведется по следующим направлениям: сверка с разрешительной документацией; мониторинг российских производителей; сверка с уведомлениями о начале деятельности; лимитирование объема возможной перемаркировки; сверка статистики трансграничного перемещения с ФТС России", - сообщили в Минпромторге. Ранее в ряде СМИ появилось сообщение, что коды маркировки можно приобрести нелегально в интернете и на рынках. В министерстве назвали данную информацию домыслами и искажением реальной ситуации. В Минпромторге добавили, что подобные схемы реализуются в том числе через фирмы-однодневки. Накопленные данные в системе маркировки позволяют выявить такие схемы и проработать перечень мер, направленных на закрытие возможности их использования. Там пояснили, как в ведомстве борются с недобросовестными предпринимателями по нескольким направлениям. Так, в рамках сверки с разрешительной документацией реализуется комплекс мер на различных этапах жизненного цикла товара - от регистрации карточки и ввода в оборот до выбытия на кассе. При вводе в оборот необходимо, чтобы товар в двух системах был определен одинаково. "Недобросовестные участники рынка легализуют товар, ввезенный в РФ, с нарушением таможенных процедур, через ввод товара в оборот как произведенного в РФ. По данным системы маркировки по определенным критериям такие участники автоматически выявляются. Оператор осуществляет физический выезд к таким участникам для подтверждения наличия у него производства - в случае если подтверждение не получено, такой участник не сможет более заказывать коды маркировки и работать с системой", - пояснили в министерстве. Кроме того, в настоящее время Минпромторг и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) прорабатывают нормативный механизм ограничения использования перемаркировки, заключили в ведомстве.
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бизнес, россия, москва, минпромторг, фтс
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Минпромторг, ФТС
13:28 19.05.2025
 
Минпромторг рассказал о борьбе с недобросовестными предпринимателями

Минпромторг назвал меры борьбы с предпринимателями, ввозящими товары с нарушениями

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Минпромторг РФ ведет борьбу с недобросовестными предпринимателями, которые пытаются легализовать продукцию, ввезенную на территорию РФ с нарушением таможенных процедур: так, например, происходит сверка с разрешительной документацией, мониторинг отечественных производителей и лимитирование объема возможной перемаркировки, сообщили журналистам в ведомстве.
"Существуют сценарии, когда отдельные недобросовестные предприниматели пытаются легализовать продукцию, ввезенную на территорию РФ с нарушением таможенных процедур. Продукция легализуется чаще всего как произведенная в РФ или перемаркированная с разрешительными документами, полученными на похожую продукцию либо с нарушением процедуры… Борьба ведется по следующим направлениям: сверка с разрешительной документацией; мониторинг российских производителей; сверка с уведомлениями о начале деятельности; лимитирование объема возможной перемаркировки; сверка статистики трансграничного перемещения с ФТС России", - сообщили в Минпромторге.
Ранее в ряде СМИ появилось сообщение, что коды маркировки можно приобрести нелегально в интернете и на рынках. В министерстве назвали данную информацию домыслами и искажением реальной ситуации.
В Минпромторге добавили, что подобные схемы реализуются в том числе через фирмы-однодневки. Накопленные данные в системе маркировки позволяют выявить такие схемы и проработать перечень мер, направленных на закрытие возможности их использования.
Там пояснили, как в ведомстве борются с недобросовестными предпринимателями по нескольким направлениям. Так, в рамках сверки с разрешительной документацией реализуется комплекс мер на различных этапах жизненного цикла товара - от регистрации карточки и ввода в оборот до выбытия на кассе. При вводе в оборот необходимо, чтобы товар в двух системах был определен одинаково.
"Недобросовестные участники рынка легализуют товар, ввезенный в РФ, с нарушением таможенных процедур, через ввод товара в оборот как произведенного в РФ. По данным системы маркировки по определенным критериям такие участники автоматически выявляются. Оператор осуществляет физический выезд к таким участникам для подтверждения наличия у него производства - в случае если подтверждение не получено, такой участник не сможет более заказывать коды маркировки и работать с системой", - пояснили в министерстве.
Кроме того, в настоящее время Минпромторг и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) прорабатывают нормативный механизм ограничения использования перемаркировки, заключили в ведомстве.
Криптовалюта - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
Минпромторг поддержал создание единого реестра оборудования для майнинга
17 мая, 07:15
 
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