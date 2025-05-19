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Минюст разработал законопроект о конфискации криптовалюты
Минюст разработал законопроект о конфискации криптовалюты - 19.05.2025, ПРАЙМ
Минюст разработал законопроект о конфискации криптовалюты
Минюст разработал законопроект, который относит цифровую валюту к имуществу для целей ареста и последующей конфискации, согласно нему следователь сможет изъять... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T13:23+0300
2025-05-19T13:23+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Минюст разработал законопроект, который относит цифровую валюту к имуществу для целей ареста и последующей конфискации, согласно нему следователь сможет изъять носитель с кодами доступа и вернуть криптовалюту потерпевшим, сообщил замминистра юстиции РФ Вадим Федоров на Петербургском международном юридическом форуме. "Минюстом разработан законопроект, который относит цифровую валюту к имуществу для целей ареста и последующей конфискации. Одновременно предлагают установить специальные требования, направленные на обеспечение ее сохранности. С учетом особенностей конкретной валюты, следователь сможет изъять материальный носитель с кодами доступа к ней или просить суд установить запрет операции", - сказал Федоров на сессии "От виртуального к реальному: как новые технологии влияют на состояние преступности и классические правовые средства противодействия ей". Сейчас законопроект готовится к рассмотрению в первом чтении в Госдуме. Федоров добавил, что, когда закон будет принят, цифровую валюту "заберут, арестуют и в случае совершения до этого противоправных деяний вернут потерпевшим". XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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Экономика, Финансы, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Госдума
Минюст разработал законопроект о конфискации криптовалюты
Минюст разработал законопроект о конфискации цифровой валюты
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Минюст разработал законопроект, который относит цифровую валюту к имуществу для целей ареста и последующей конфискации, согласно нему следователь сможет изъять носитель с кодами доступа и вернуть криптовалюту потерпевшим, сообщил замминистра юстиции РФ Вадим Федоров на Петербургском международном юридическом форуме.
"Минюстом разработан законопроект, который относит цифровую валюту к имуществу для целей ареста и последующей конфискации. Одновременно предлагают установить специальные требования, направленные на обеспечение ее сохранности. С учетом особенностей конкретной валюты, следователь сможет изъять материальный носитель с кодами доступа к ней или просить суд установить запрет операции", - сказал Федоров на сессии "От виртуального к реальному: как новые технологии влияют на состояние преступности и классические правовые средства противодействия ей".
Сейчас законопроект готовится к рассмотрению в первом чтении в Госдуме. Федоров добавил, что, когда закон будет принят, цифровую валюту "заберут, арестуют и в случае совершения до этого противоправных деяний вернут потерпевшим".
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
Минэнерго рассмотрит запрет майнинга криптовалют в Хакасии