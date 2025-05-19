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Мишустин посетит кластер "Ломоносов" - 19.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин посетит кластер "Ломоносов"
Мишустин посетит кластер "Ломоносов" - 19.05.2025, ПРАЙМ
Мишустин посетит кластер "Ломоносов"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник посетит кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьёвы горы", где проведет... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T00:20+0300
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михаил мишустин
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник посетит кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьёвы горы", где проведет заседание правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, сообщила пресс-служба кабмина. "Девятнадцатого мая Михаил Мишустин посетит кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьёвы горы", где проведет заседание Правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении. Отмечается, что в мероприятии примут участие заместитель председателя правительства Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников и мэр Москвы Сергей Собянин.
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Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Михаил Мишустин, Александр Новак, Максим Решетников, МГУ
00:20 19.05.2025
 
Мишустин посетит кластер "Ломоносов"

Мишустин в понедельник посетит кластер "Ломоносов", где проведет заседание комиссии

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник посетит кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьёвы горы", где проведет заседание правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, сообщила пресс-служба кабмина.
"Девятнадцатого мая Михаил Мишустин посетит кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьёвы горы", где проведет заседание Правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в мероприятии примут участие заместитель председателя правительства Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников и мэр Москвы Сергей Собянин.
 
ЭкономикаРОССИЯМОСКВАРФМихаил МишустинАлександр НовакМаксим РешетниковМГУ
 
 
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