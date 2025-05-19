https://1prime.ru/20250519/mishustin-857694656.html

Мишустин посетит кластер "Ломоносов"

Мишустин посетит кластер "Ломоносов" - 19.05.2025, ПРАЙМ

Мишустин посетит кластер "Ломоносов"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник посетит кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьёвы горы", где проведет... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T00:20+0300

2025-05-19T00:20+0300

2025-05-19T00:20+0300

экономика

россия

москва

рф

михаил мишустин

александр новак

максим решетников

мгу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857694656.jpg?1747603206

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник посетит кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьёвы горы", где проведет заседание правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, сообщила пресс-служба кабмина. "Девятнадцатого мая Михаил Мишустин посетит кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьёвы горы", где проведет заседание Правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении. Отмечается, что в мероприятии примут участие заместитель председателя правительства Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников и мэр Москвы Сергей Собянин.

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, рф, михаил мишустин, александр новак, максим решетников, мгу