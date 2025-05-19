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Мишустин отметил успешную разработку инновационных лекарств в России - 19.05.2025, ПРАЙМ
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Мишустин отметил успешную разработку инновационных лекарств в России
Мишустин отметил успешную разработку инновационных лекарств в России - 19.05.2025, ПРАЙМ
Мишустин отметил успешную разработку инновационных лекарств в России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил фармацевтов с профессиональным праздником, отметив, что многое делается для разработки инновационных лекарств,... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T11:00+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил фармацевтов с профессиональным праздником, отметив, что многое делается для разработки инновационных лекарств, необходимых при лечении инфекционных и онкологических заболеваний, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Уважаемые друзья! Примите мои сердечные поздравления с Днём фармацевтического работника... В настоящее время отечественная фармацевтическая промышленность успешно решает поставленные задачи, осуществляет выпуск конкурентоспособной продукции во всех ключевых сегментах. Большая работа по оказанию поддержки отрасли ведётся в том числе в рамках реализации стратегии "Фарма-2030". В разных регионах открываются современные предприятия по производству препаратов, субстанций и сырья. Многое делается для разработки инновационных лекарств, необходимых при лечении инфекционных, эндокринных, неврологических, онкологических заболеваний. Особое внимание уделяется подготовке высококвалифицированных кадров", - говорится в телеграмме. Премьер-министр отметил, что профессиональный праздник объединяет тысячи специалистов, людей компетентных, ответственных. Также Мишустин подчеркнул, что благодаря специалистам россияне обеспечены доступными, качественными, жизненно важными лекарствами. "Ваш труд имеет огромное значение для страны, достоин уважения и признательности", - добавил премьер-министр. Мишустин поблагодарил работников отрасли за профессионализм и любовь к своему делу, а также пожелал удачи, ярких открытий и новых достижений.
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здоровье, рф, михаил мишустин
Здоровье, РФ, Михаил Мишустин
11:00 19.05.2025
 
Мишустин отметил успешную разработку инновационных лекарств в России

Мишустин: многое делается для разработки инновационных лекарств в России

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил фармацевтов с профессиональным праздником, отметив, что многое делается для разработки инновационных лекарств, необходимых при лечении инфекционных и онкологических заболеваний, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Уважаемые друзья! Примите мои сердечные поздравления с Днём фармацевтического работника... В настоящее время отечественная фармацевтическая промышленность успешно решает поставленные задачи, осуществляет выпуск конкурентоспособной продукции во всех ключевых сегментах. Большая работа по оказанию поддержки отрасли ведётся в том числе в рамках реализации стратегии "Фарма-2030". В разных регионах открываются современные предприятия по производству препаратов, субстанций и сырья. Многое делается для разработки инновационных лекарств, необходимых при лечении инфекционных, эндокринных, неврологических, онкологических заболеваний. Особое внимание уделяется подготовке высококвалифицированных кадров", - говорится в телеграмме.
Премьер-министр отметил, что профессиональный праздник объединяет тысячи специалистов, людей компетентных, ответственных. Также Мишустин подчеркнул, что благодаря специалистам россияне обеспечены доступными, качественными, жизненно важными лекарствами.
"Ваш труд имеет огромное значение для страны, достоин уважения и признательности", - добавил премьер-министр.
Мишустин поблагодарил работников отрасли за профессионализм и любовь к своему делу, а также пожелал удачи, ярких открытий и новых достижений.
ФАС РФ
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13 мая, 12:44
 
ЗдоровьеРФМихаил Мишустин
 
 
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