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Правительство направит 1,5 миллиарда рублей на поддержку МСП - 19.05.2025, ПРАЙМ
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Правительство направит 1,5 миллиарда рублей на поддержку МСП
Правительство направит 1,5 миллиарда рублей на поддержку МСП - 19.05.2025, ПРАЙМ
Правительство направит 1,5 миллиарда рублей на поддержку МСП
Правительство РФ планирует направить 1,5 миллиарда рублей на стимулирование выхода малых и средних предприятий на зарубежные рынки, сообщил премьер-министр РФ... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T14:43+0300
2025-05-19T14:43+0300
экономика
бизнес
россия
москва
михаил мишустин
мгу
мсп
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ планирует направить 1,5 миллиарда рублей на стимулирование выхода малых и средних предприятий на зарубежные рынки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Российский премьер в понедельник проводит заседание правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в кластере "Ломоносов" ИНТЦ МГУ "Воробьёвы горы". "Продолжим также развивать инфраструктуру поддержки МСП в российских субъектах. В частности, направим 1,5 миллиарда рублей на дальнейшее стимулирование выхода малых и средних предприятий на зарубежные рынки", - сообщил Мишустин в ходе совещания. Мишустин также напомнил, что в апреле вновь была запущена программа инвестиционного кредитования в приоритетных отраслях – на сумму около 100 миллиардов рублей. По итогам первого квартала 2025 года было выдано порядка 2,5 тысяч поручительств региональными гарантийными организациями. Это позволило предпринимателям получить кредитные средства почти на 110 миллиардов рублей. Кроме того, выделено более пяти тысяч микрозаймов на общую сумму около 12 миллиардов рублей, подчеркнул Мишустин.
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бизнес, россия, москва, михаил мишустин, мгу, мсп
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин, МГУ, МСП
14:43 19.05.2025
 
Правительство направит 1,5 миллиарда рублей на поддержку МСП

Мишустин: правительство направит 1,5 миллиарда рублей на поддержку МСП

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ планирует направить 1,5 миллиарда рублей на стимулирование выхода малых и средних предприятий на зарубежные рынки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Российский премьер в понедельник проводит заседание правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в кластере "Ломоносов" ИНТЦ МГУ "Воробьёвы горы".
"Продолжим также развивать инфраструктуру поддержки МСП в российских субъектах. В частности, направим 1,5 миллиарда рублей на дальнейшее стимулирование выхода малых и средних предприятий на зарубежные рынки", - сообщил Мишустин в ходе совещания.
Мишустин также напомнил, что в апреле вновь была запущена программа инвестиционного кредитования в приоритетных отраслях – на сумму около 100 миллиардов рублей. По итогам первого квартала 2025 года было выдано порядка 2,5 тысяч поручительств региональными гарантийными организациями. Это позволило предпринимателям получить кредитные средства почти на 110 миллиардов рублей. Кроме того, выделено более пяти тысяч микрозаймов на общую сумму около 12 миллиардов рублей, подчеркнул Мишустин.
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ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАМихаил МишустинМГУМСП
 
 
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