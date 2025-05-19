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Мишустин оценил развитие фармпроизводства в России - 19.05.2025, ПРАЙМ
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Мишустин оценил развитие фармпроизводства в России
Мишустин оценил развитие фармпроизводства в России - 19.05.2025, ПРАЙМ
Мишустин оценил развитие фармпроизводства в России
Фармакологическое производство в России значительно выросло за последние несколько лет, действующие меры поддержки отрасли нужны для создания конкурентного... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T15:01+0300
2025-05-19T15:01+0300
россия
промышленность
москва
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Фармакологическое производство в России значительно выросло за последние несколько лет, действующие меры поддержки отрасли нужны для создания конкурентного рынка, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава российского правительства в понедельник посетил кластер "Ломоносов" инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьёвы горы" и вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным ознакомился с разработками резидентов. В частности, Мишустин изучил продукцию инновационной биотехнологической компании "ЦБИ КромБИО". Среди ее разработок - "сухая" плазма. Уникальная технология позволяет превращать плазму в порошок и хранить ее без особых условий. Такую плазму, например, возможно использовать в зоне спецоперации, для спасения бойцов, которым необходимо переливание крови, рассказали Мишустину представители компании. Мишустин поинтересовался, какие льготы использует "ЦБИ КромБИО" для масштабирования производства, и отметил, что Минпромторг РФ предлагает много инструментов поддержки. "Посмотрите внимательно. Я думаю, что попросим коллег тоже подсказать.… Фармпроизводство очень хорошо выросло за последние несколько лет. Все системы поддержки нужны для того, чтобы потом создавать конкурентный рынок", - подчеркнул Мишустин. Также Мишустин ознакомился с работой лаборатории функционального питания "ЦБИ КромБИО". Здесь разрабатывают продукцию, которая позволяет военным обеспечить полноценный рацион питания на три-пять дней, но отличается малой массой.
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россия, промышленность, москва, михаил мишустин
РОССИЯ, Промышленность, МОСКВА, Михаил Мишустин
15:01 19.05.2025
 
Мишустин оценил развитие фармпроизводства в России

Мишустин: фармпроизводство в РФ значительно выросло за последние несколько лет

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел совещание по подготовке отчета правительства РФ перед Госдумой РФ
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел совещание по подготовке отчета правительства РФ перед Госдумой РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Фармакологическое производство в России значительно выросло за последние несколько лет, действующие меры поддержки отрасли нужны для создания конкурентного рынка, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава российского правительства в понедельник посетил кластер "Ломоносов" инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьёвы горы" и вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным ознакомился с разработками резидентов. В частности, Мишустин изучил продукцию инновационной биотехнологической компании "ЦБИ КромБИО".
Среди ее разработок - "сухая" плазма. Уникальная технология позволяет превращать плазму в порошок и хранить ее без особых условий. Такую плазму, например, возможно использовать в зоне спецоперации, для спасения бойцов, которым необходимо переливание крови, рассказали Мишустину представители компании.
Мишустин поинтересовался, какие льготы использует "ЦБИ КромБИО" для масштабирования производства, и отметил, что Минпромторг РФ предлагает много инструментов поддержки.
"Посмотрите внимательно. Я думаю, что попросим коллег тоже подсказать.… Фармпроизводство очень хорошо выросло за последние несколько лет. Все системы поддержки нужны для того, чтобы потом создавать конкурентный рынок", - подчеркнул Мишустин.
Также Мишустин ознакомился с работой лаборатории функционального питания "ЦБИ КромБИО". Здесь разрабатывают продукцию, которая позволяет военным обеспечить полноценный рацион питания на три-пять дней, но отличается малой массой.
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
Мишустин отметил успешную разработку инновационных лекарств в России
11:00
 
РОССИЯПромышленностьМОСКВАМихаил Мишустин
 
 
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