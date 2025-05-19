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Московская биржа допустит к вечерним торгам корпоративные облигации - 19.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250519/mosbirzha-857714914.html
Московская биржа допустит к вечерним торгам корпоративные облигации
Московская биржа допустит к вечерним торгам корпоративные облигации - 19.05.2025, ПРАЙМ
Московская биржа допустит к вечерним торгам корпоративные облигации
Московская биржа с 20 мая допустит к вечерним торгам 100 выпусков корпоративных облигаций 37 российских компаний, говорится в сообщении торговой площадки. | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T14:49+0300
2025-05-19T14:49+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Московская биржа с 20 мая допустит к вечерним торгам 100 выпусков корпоративных облигаций 37 российских компаний, говорится в сообщении торговой площадки. "С 20 мая 2025 года на вечерней торговой сессии фондового рынка Московской биржи станут доступны корпоративные облигации. Инвесторы смогут заключать сделки со 100 облигациями 37 российских компаний", - сообщила биржа. Ликвидность по новым инструментам в период вечерней сессии будут поддерживать маркетмейкеры – ведущие российские брокерские компании. В дальнейшем список корпоративных облигаций, с которыми можно совершать операции на вечерних торгах, планируется дополнять новыми выпусками. Общее количество инструментов, доступных инвесторам во время проведения вечерних торгов на фондовом рынке Московской биржи, достигнет 418, включая акции, облигации федерального займа, корпоративные облигации (включая замещающие облигации) и паи фондов. Вечерние торги позволяют инвесторам заключать сделки с ценными бумагами в период с 19.00 до 23.50 мск.
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рынок, торги, россия, москва
Экономика, Рынок, Торги, РОССИЯ, МОСКВА
14:49 19.05.2025
 
Московская биржа допустит к вечерним торгам корпоративные облигации

Московская биржа с 20 мая допустит к вечерним торгам корпоративные облигации

© Фото : пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© Фото : пресс-служба Мосбиржи
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Московская биржа с 20 мая допустит к вечерним торгам 100 выпусков корпоративных облигаций 37 российских компаний, говорится в сообщении торговой площадки.
"С 20 мая 2025 года на вечерней торговой сессии фондового рынка Московской биржи станут доступны корпоративные облигации. Инвесторы смогут заключать сделки со 100 облигациями 37 российских компаний", - сообщила биржа.
Ликвидность по новым инструментам в период вечерней сессии будут поддерживать маркетмейкеры – ведущие российские брокерские компании. В дальнейшем список корпоративных облигаций, с которыми можно совершать операции на вечерних торгах, планируется дополнять новыми выпусками.
Общее количество инструментов, доступных инвесторам во время проведения вечерних торгов на фондовом рынке Московской биржи, достигнет 418, включая акции, облигации федерального займа, корпоративные облигации (включая замещающие облигации) и паи фондов.
Вечерние торги позволяют инвесторам заключать сделки с ценными бумагами в период с 19.00 до 23.50 мск.
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ЭкономикаРынокТоргиРОССИЯМОСКВА
 
 
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