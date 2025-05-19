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В Подмосковье задержали курьера телефонных мошенников - 19.05.2025, ПРАЙМ
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В Подмосковье задержали курьера телефонных мошенников
В Подмосковье задержали курьера телефонных мошенников - 19.05.2025, ПРАЙМ
В Подмосковье задержали курьера телефонных мошенников
Полиция задержала курьера телефонных мошенников, похитивших у пенсионерки из Подмосковья 1,5 миллиона рублей под предлогом диспансеризации, сообщила начальник... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T10:41+0300
2025-05-19T10:44+0300
мошенничество
общество
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Полиция задержала курьера телефонных мошенников, похитивших у пенсионерки из Подмосковья 1,5 миллиона рублей под предлогом диспансеризации, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. "Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г.о. Красногорск задержали в Москве ранее судимого 44-летнего жителя Новосибирска, подозреваемого в мошенничестве", - сказала Петрова. По данным следствия, 75-летней местной жительнице позвонил мужчина, представился работником поликлиники, сообщил о необходимости прохождения диспансеризации и что для записи нужно назвать код, направленный ей в смс, что женщина и сделала. "В тот же день поступили звонки якобы от сотрудников правоохранительных органов и Росфинмониторинга. Звонившие пояснили пенсионерке, что неизвестный пришел в банк с доверенностью от ее имени и пытается обналичить денежные средства с ее счетов. Однако им удалось приостановить операцию, но гражданке необходимо срочно снять все сбережения и передать их сотруднику для дальнейшего размещения на "безопасном счете". Поверив уговорам, она передала посыльному 1,5 миллиона рублей", – пояснила Петрова. Позже потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По данному факту следователь возбудил уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Полицейские установили и задержали мужчину, который в преступной схеме выполнял роль курьера. По словам правоохранителей, эту "работу" он нашел в интернете. По телефону неизвестные называли ему адреса, по которым он должен был забирать деньги и переводить их или передавать через подставных лиц "работодателю", оставляя себе процент от суммы. Курьер заключен под стражу.
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общество , россия, финансы, рф, московская область, мвд, умвд, росфинмониторинг
Мошенничество, Общество , РОССИЯ, Финансы, РФ, Московская область, МВД, УМВД, Росфинмониторинг
10:41 19.05.2025 (обновлено: 10:44 19.05.2025)
 
В Подмосковье задержали курьера телефонных мошенников

Полиция задержала курьера телефонных мошенников, похитивших 1,5 млн рублей у пенсионерки

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Полиция задержала курьера телефонных мошенников, похитивших у пенсионерки из Подмосковья 1,5 миллиона рублей под предлогом диспансеризации, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
"Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г.о. Красногорск задержали в Москве ранее судимого 44-летнего жителя Новосибирска, подозреваемого в мошенничестве", - сказала Петрова.
По данным следствия, 75-летней местной жительнице позвонил мужчина, представился работником поликлиники, сообщил о необходимости прохождения диспансеризации и что для записи нужно назвать код, направленный ей в смс, что женщина и сделала.
"В тот же день поступили звонки якобы от сотрудников правоохранительных органов и Росфинмониторинга. Звонившие пояснили пенсионерке, что неизвестный пришел в банк с доверенностью от ее имени и пытается обналичить денежные средства с ее счетов. Однако им удалось приостановить операцию, но гражданке необходимо срочно снять все сбережения и передать их сотруднику для дальнейшего размещения на "безопасном счете". Поверив уговорам, она передала посыльному 1,5 миллиона рублей", – пояснила Петрова.
Позже потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По данному факту следователь возбудил уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество).
Полицейские установили и задержали мужчину, который в преступной схеме выполнял роль курьера. По словам правоохранителей, эту "работу" он нашел в интернете. По телефону неизвестные называли ему адреса, по которым он должен был забирать деньги и переводить их или передавать через подставных лиц "работодателю", оставляя себе процент от суммы. Курьер заключен под стражу.
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