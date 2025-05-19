https://1prime.ru/20250519/moshenniki-857724313.html

Мошенники в Telegram предлагают "вакансии в онлайн-школах", сообщили в МВД

Мошенники в Telegram предлагают "вакансии в онлайн-школах", сообщили в МВД - 19.05.2025, ПРАЙМ

Мошенники в Telegram предлагают "вакансии в онлайн-школах", сообщили в МВД

Мошенники публикуют вакансию куратора онлайн-школы в Telegram, когда пользователь откликается, "рекламщик" сообщает, что вакансия закрыта, но предлагает... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T18:54+0300

2025-05-19T18:54+0300

2025-05-19T18:55+0300

мошенничество

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Мошенники публикуют вакансию куратора онлайн-школы в Telegram, когда пользователь откликается, "рекламщик" сообщает, что вакансия закрыта, но предлагает заняться инвестициями и направляет на фишинговый ресурс или передает номер в мошеннический колл-центр, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. В ведомстве пояснили, что мошенники публикуют вакансии в анонимных группах, которые начинаются следующим образом: "Нужны кураторы в онлайн-школу (да, можно без опыта) ... проверка домашних заданий по чек-листу, напоминание ученикам о предстоящих уроках, двухчасовой рабочий день". Когда пользователь откликается на "вакансию", его убеждают, что набор закончен и вместо этого предлагают более прибыльный заработок. "Сейчас основной набор уже завершен - нужное количество человек приняли, и вакансию сняли. Но я хочу поделиться другим, даже более интересным вариантом, который работает лично для меня", - следует из опубликованных ведомственных материалов. Правоохранители пояснили, что крупные компании, размещая информацию о появившихся вакансиях в своих каналах, прикрепят ссылку на официальный сайт, за которым последует личное собеседование. "Фрилансеры предпочитают искать заказы на биржах, где предусмотрены механизмы защиты интересов как исполнителя, так и заказчика. Ни те, ни другие не предлагают 3 тысячи рублей за два часа просмотра видео или "напоминание о ученикам о предстоящих уроках"", - заключили в ведомстве.

https://1prime.ru/20250518/moshenniki-857684408.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мвд, telegram, мошенники