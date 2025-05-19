https://1prime.ru/20250519/moshenniki-857724313.html
Мошенники в Telegram предлагают "вакансии в онлайн-школах", сообщили в МВД
Мошенники в Telegram предлагают "вакансии в онлайн-школах", сообщили в МВД - 19.05.2025, ПРАЙМ
Мошенники в Telegram предлагают "вакансии в онлайн-школах", сообщили в МВД
Мошенники публикуют вакансию куратора онлайн-школы в Telegram, когда пользователь откликается, "рекламщик" сообщает, что вакансия закрыта, но предлагает... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T18:54+0300
2025-05-19T18:54+0300
2025-05-19T18:55+0300
мошенничество
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Мошенники публикуют вакансию куратора онлайн-школы в Telegram, когда пользователь откликается, "рекламщик" сообщает, что вакансия закрыта, но предлагает заняться инвестициями и направляет на фишинговый ресурс или передает номер в мошеннический колл-центр, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. В ведомстве пояснили, что мошенники публикуют вакансии в анонимных группах, которые начинаются следующим образом: "Нужны кураторы в онлайн-школу (да, можно без опыта) ... проверка домашних заданий по чек-листу, напоминание ученикам о предстоящих уроках, двухчасовой рабочий день". Когда пользователь откликается на "вакансию", его убеждают, что набор закончен и вместо этого предлагают более прибыльный заработок. "Сейчас основной набор уже завершен - нужное количество человек приняли, и вакансию сняли. Но я хочу поделиться другим, даже более интересным вариантом, который работает лично для меня", - следует из опубликованных ведомственных материалов. Правоохранители пояснили, что крупные компании, размещая информацию о появившихся вакансиях в своих каналах, прикрепят ссылку на официальный сайт, за которым последует личное собеседование. "Фрилансеры предпочитают искать заказы на биржах, где предусмотрены механизмы защиты интересов как исполнителя, так и заказчика. Ни те, ни другие не предлагают 3 тысячи рублей за два часа просмотра видео или "напоминание о ученикам о предстоящих уроках"", - заключили в ведомстве.
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мвд, telegram, мошенники
Мошенничество, МВД, Telegram, мошенники
Мошенники в Telegram предлагают "вакансии в онлайн-школах", сообщили в МВД
МВД: в Telegram появились мошенники, предлагающие "вакансию в онлайн-школах"
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Мошенники публикуют вакансию куратора онлайн-школы в Telegram, когда пользователь откликается, "рекламщик" сообщает, что вакансия закрыта, но предлагает заняться инвестициями и направляет на фишинговый ресурс или передает номер в мошеннический колл-центр, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве пояснили, что мошенники публикуют вакансии в анонимных группах, которые начинаются следующим образом: "Нужны кураторы в онлайн-школу (да, можно без опыта) ... проверка домашних заданий по чек-листу, напоминание ученикам о предстоящих уроках, двухчасовой рабочий день".
Когда пользователь откликается на "вакансию", его убеждают, что набор закончен и вместо этого предлагают более прибыльный заработок.
"Сейчас основной набор уже завершен - нужное количество человек приняли, и вакансию сняли. Но я хочу поделиться другим, даже более интересным вариантом, который работает лично для меня", - следует из опубликованных ведомственных материалов.
Эксперт рассказал, как мошенники крадут аккаунты в Telegram
Правоохранители пояснили, что крупные компании, размещая информацию о появившихся вакансиях в своих каналах, прикрепят ссылку на официальный сайт, за которым последует личное собеседование.
"Фрилансеры предпочитают искать заказы на биржах, где предусмотрены механизмы защиты интересов как исполнителя, так и заказчика. Ни те, ни другие не предлагают 3 тысячи рублей за два часа просмотра видео или "напоминание о ученикам о предстоящих уроках"", - заключили в ведомстве.