https://1prime.ru/20250519/nbc-857698955.html
Бюджетный комитет поддержал законопроект Трампа о сокращении госрасходов
Бюджетный комитет поддержал законопроект Трампа о сокращении госрасходов - 19.05.2025, ПРАЙМ
Бюджетный комитет поддержал законопроект Трампа о сокращении госрасходов
Бюджетный комитет палаты представителей США поддержал законопроект американского президента Дональда Трампа о сокращении государственных расходов, сообщает... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T08:40+0300
2025-05-19T08:40+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Бюджетный комитет палаты представителей США поддержал законопроект американского президента Дональда Трампа о сокращении государственных расходов, сообщает телеканал NBC. Администрация Трампа добивается принятия масштабного законопроекта по налогам и иммиграции, в котором заложены планы по сокращению расходов на сумму не менее чем 2 триллиона долларов. "Бюджетный комитет палаты представителей продвинул пакет мер внутренней политики президента Дональда Трампа на сумму в триллионы долларов", - говорится в сообщении телеканала. По данным NBC, за законопроект проголосовали 17 законодателей, против - 16, еще четверо воздержались. Спикер палаты представителей Штатов Майк Джонсон ожидает, что к концу недели законопроект будет передан на рассмотрение палаты представителей конгресса.
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сша, дональд трамп, nbc
Экономика, США, Дональд Трамп, NBC
Бюджетный комитет поддержал законопроект Трампа о сокращении госрасходов
NBC: бюджетный комитет поддержал законопроект Трампа о сокращении госрасходов
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Бюджетный комитет палаты представителей США поддержал законопроект американского президента Дональда Трампа о сокращении государственных расходов, сообщает телеканал NBC.
Администрация Трампа добивается принятия масштабного законопроекта по налогам и иммиграции, в котором заложены планы по сокращению расходов на сумму не менее чем 2 триллиона долларов.
"Бюджетный комитет палаты представителей продвинул пакет мер внутренней политики президента Дональда Трампа на сумму в триллионы долларов", - говорится в сообщении телеканала.
По данным NBC, за законопроект проголосовали 17 законодателей, против - 16, еще четверо воздержались.
Спикер палаты представителей Штатов Майк Джонсон ожидает, что к концу недели законопроект будет передан на рассмотрение палаты представителей конгресса.
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