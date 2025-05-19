https://1prime.ru/20250519/nbc-857698955.html

Бюджетный комитет поддержал законопроект Трампа о сокращении госрасходов

Бюджетный комитет поддержал законопроект Трампа о сокращении госрасходов - 19.05.2025, ПРАЙМ

Бюджетный комитет поддержал законопроект Трампа о сокращении госрасходов

Бюджетный комитет палаты представителей США поддержал законопроект американского президента Дональда Трампа о сокращении государственных расходов, сообщает... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T08:40+0300

2025-05-19T08:40+0300

2025-05-19T08:40+0300

экономика

сша

дональд трамп

nbc

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Бюджетный комитет палаты представителей США поддержал законопроект американского президента Дональда Трампа о сокращении государственных расходов, сообщает телеканал NBC. Администрация Трампа добивается принятия масштабного законопроекта по налогам и иммиграции, в котором заложены планы по сокращению расходов на сумму не менее чем 2 триллиона долларов. "Бюджетный комитет палаты представителей продвинул пакет мер внутренней политики президента Дональда Трампа на сумму в триллионы долларов", - говорится в сообщении телеканала. По данным NBC, за законопроект проголосовали 17 законодателей, против - 16, еще четверо воздержались. Спикер палаты представителей Штатов Майк Джонсон ожидает, что к концу недели законопроект будет передан на рассмотрение палаты представителей конгресса.

https://1prime.ru/20250518/zelenskiy-857691538.html

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сша, дональд трамп, nbc