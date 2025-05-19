https://1prime.ru/20250519/nbki-857708456.html

Средний размер потребительского кредита в России вырос на 1,7%

Средний размер потребительского кредита в России вырос на 1,7% - 19.05.2025, ПРАЙМ

Средний размер потребительского кредита в России вырос на 1,7%

Средний размер потребительского кредита в апреле вырос на 1,7% по сравнению с предшествовавшим месяцем и достиг 175,9 тысячи рублей, показатель растет третий... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T12:45+0300

2025-05-19T12:45+0300

2025-05-19T12:45+0300

экономика

финансы

банки

москва

санкт-петербург

московская область

алексей волков

нбки

https://cdnn.1prime.ru/img/76245/68/762456833_0:195:1800:1208_1920x0_80_0_0_96544b8d9b993fea1273bb310d127adb.jpg

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Средний размер потребительского кредита в апреле вырос на 1,7% по сравнению с предшествовавшим месяцем и достиг 175,9 тысячи рублей, показатель растет третий месяц подряд, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в апреле 2025 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 175,9 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,7% (в марте 2025 года - 172,9 тысячи рублей)... Показатель растет третий месяц подряд", - говорится в сообщении. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний потребкредит, напротив, сократился на 9,9% (в апреле 2024 года – 195,2 тысячи рублей), отмечают в НБКИ. В региональном разрезе наибольший средний размер выданных потребительских кредитов (среди 20 лидеров в этом сегменте розничного кредитования) в апреле был отмечен в Москве (297 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (254 тысячи), Московской области (237 тысяч), Татарстане (206 тысяч) и Новосибирской области (187 тысяч рублей). А самый серьезный рост среднего потребкредита в апреле по сравнению с мартом продемонстрировали Свердловская (+8,3%), Иркутская (+8,2%) и Кемеровская (+6%) области, а также Красноярский (+5,2%) и Пермский (+4,4%) края. В то же время показатель, напротив, снизился в том числе в Краснодарском крае (-7,2%), Самарской области (-5,2%), Москве (-2,9%), Ставропольском крае (-2,8%) и Ростовской области (-2,7%). "Средний размер потребительского кредита растет третий месяц подряд. Стоит отметить, что данный рост фиксируется на фоне стабилизации количества выданных потребкредитов... это следствие, в числе прочего, процесса ужесточения макропруденциальных лимитов, из-за чего увеличилась доля качественных заемщиков с высокими значениями персонального кредитного рейтинга", - констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

https://1prime.ru/20250424/nbki-856986258.html

москва

санкт-петербург

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, москва, санкт-петербург, московская область, алексей волков, нбки