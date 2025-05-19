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Средний размер потребительского кредита в России вырос на 1,7% - 19.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Средний размер потребительского кредита в России вырос на 1,7%
Средний размер потребительского кредита в России вырос на 1,7% - 19.05.2025, ПРАЙМ
Средний размер потребительского кредита в России вырос на 1,7%
Средний размер потребительского кредита в апреле вырос на 1,7% по сравнению с предшествовавшим месяцем и достиг 175,9 тысячи рублей, показатель растет третий... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T12:45+0300
2025-05-19T12:45+0300
экономика
финансы
банки
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санкт-петербург
московская область
алексей волков
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Средний размер потребительского кредита в апреле вырос на 1,7% по сравнению с предшествовавшим месяцем и достиг 175,9 тысячи рублей, показатель растет третий месяц подряд, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в апреле 2025 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 175,9 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,7% (в марте 2025 года - 172,9 тысячи рублей)... Показатель растет третий месяц подряд", - говорится в сообщении. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний потребкредит, напротив, сократился на 9,9% (в апреле 2024 года – 195,2 тысячи рублей), отмечают в НБКИ. В региональном разрезе наибольший средний размер выданных потребительских кредитов (среди 20 лидеров в этом сегменте розничного кредитования) в апреле был отмечен в Москве (297 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (254 тысячи), Московской области (237 тысяч), Татарстане (206 тысяч) и Новосибирской области (187 тысяч рублей). А самый серьезный рост среднего потребкредита в апреле по сравнению с мартом продемонстрировали Свердловская (+8,3%), Иркутская (+8,2%) и Кемеровская (+6%) области, а также Красноярский (+5,2%) и Пермский (+4,4%) края. В то же время показатель, напротив, снизился в том числе в Краснодарском крае (-7,2%), Самарской области (-5,2%), Москве (-2,9%), Ставропольском крае (-2,8%) и Ростовской области (-2,7%). "Средний размер потребительского кредита растет третий месяц подряд. Стоит отметить, что данный рост фиксируется на фоне стабилизации количества выданных потребкредитов... это следствие, в числе прочего, процесса ужесточения макропруденциальных лимитов, из-за чего увеличилась доля качественных заемщиков с высокими значениями персонального кредитного рейтинга", - констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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финансы, банки, москва, санкт-петербург, московская область, алексей волков, нбки
Экономика, Финансы, Банки, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Московская область, Алексей Волков, НБКИ
12:45 19.05.2025
 
Средний размер потребительского кредита в России вырос на 1,7%

НБКИ: средний размер потребительского кредита в апреле вырос на 1,7%

© fotolia.com / Shawn HempelРасчет на калькуляторе
Расчет на калькуляторе - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© fotolia.com / Shawn Hempel
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Средний размер потребительского кредита в апреле вырос на 1,7% по сравнению с предшествовавшим месяцем и достиг 175,9 тысячи рублей, показатель растет третий месяц подряд, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в апреле 2025 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 175,9 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,7% (в марте 2025 года - 172,9 тысячи рублей)... Показатель растет третий месяц подряд", - говорится в сообщении.
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний потребкредит, напротив, сократился на 9,9% (в апреле 2024 года – 195,2 тысячи рублей), отмечают в НБКИ.
В региональном разрезе наибольший средний размер выданных потребительских кредитов (среди 20 лидеров в этом сегменте розничного кредитования) в апреле был отмечен в Москве (297 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (254 тысячи), Московской области (237 тысяч), Татарстане (206 тысяч) и Новосибирской области (187 тысяч рублей).
А самый серьезный рост среднего потребкредита в апреле по сравнению с мартом продемонстрировали Свердловская (+8,3%), Иркутская (+8,2%) и Кемеровская (+6%) области, а также Красноярский (+5,2%) и Пермский (+4,4%) края. В то же время показатель, напротив, снизился в том числе в Краснодарском крае (-7,2%), Самарской области (-5,2%), Москве (-2,9%), Ставропольском крае (-2,8%) и Ростовской области (-2,7%).
"Средний размер потребительского кредита растет третий месяц подряд. Стоит отметить, что данный рост фиксируется на фоне стабилизации количества выданных потребкредитов... это следствие, в числе прочего, процесса ужесточения макропруденциальных лимитов, из-за чего увеличилась доля качественных заемщиков с высокими значениями персонального кредитного рейтинга", - констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Деньги, калькулятор
Средний размер потребительского кредита в России увеличился
24 апреля, 11:00
 
ЭкономикаФинансыБанкиМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМосковская областьАлексей ВолковНБКИ
 
 
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