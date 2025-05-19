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Вэнс поднял вопрос о недоверии между Россией и Западом - 19.05.2025, ПРАЙМ
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Вэнс поднял вопрос о недоверии между Россией и Западом
Вэнс поднял вопрос о недоверии между Россией и Западом - 19.05.2025, ПРАЙМ
Вэнс поднял вопрос о недоверии между Россией и Западом
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в понедельник, что Россия и Запад не доверяют друг другу, добавив, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T19:16+0300
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политика
джей ди вэнс
россия
запад
доверие
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 19 мая - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в понедельник, что Россия и Запад не доверяют друг другу, добавив, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет преодолеть старые разногласия. "Существует фундаментальное недоверие между Россией и Западом. Это одна из тех вещей, которые президент, если честно, считает глупостью, (он полагает - ред.) что мы должны быть в состоянии преодолеть ошибки прошлого, но для этого нужны усилия с обеих сторон. Я знаю, что президент готов на это, но в случае, если Россия не готова, то в конце концов мы просто скажем: это не наша война", - сказал Вэнс журналистам. Трамп 17 мая отметил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Песков ранее сообщил, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав его важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.
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джей ди вэнс, россия, запад, доверие, дональд трамп
Политика, Джей Ди Вэнс, РОССИЯ, ЗАПАД, доверие, Дональд Трамп
19:16 19.05.2025 (обновлено: 19:17 19.05.2025)
 
Вэнс поднял вопрос о недоверии между Россией и Западом

Вэнс: Трамп считает глупостью недоверие между Россией и Западом

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. VanceДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. Vance
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ВАШИНГТОН, 19 мая - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в понедельник, что Россия и Запад не доверяют друг другу, добавив, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет преодолеть старые разногласия.
"Существует фундаментальное недоверие между Россией и Западом. Это одна из тех вещей, которые президент, если честно, считает глупостью, (он полагает - ред.) что мы должны быть в состоянии преодолеть ошибки прошлого, но для этого нужны усилия с обеих сторон. Я знаю, что президент готов на это, но в случае, если Россия не готова, то в конце концов мы просто скажем: это не наша война", - сказал Вэнс журналистам.
Трамп 17 мая отметил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Песков ранее сообщил, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав его важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
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ПолитикаДжей Ди ВэнсРОССИЯЗАПАДдовериеДональд Трамп
 
 
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