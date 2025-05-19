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Россия и Китай ведут переговоры об отмене импортной пошлины на уголь - 19.05.2025, ПРАЙМ
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Россия и Китай ведут переговоры об отмене импортной пошлины на уголь
Россия и Китай ведут переговоры об отмене импортной пошлины на уголь - 19.05.2025, ПРАЙМ
Россия и Китай ведут переговоры об отмене импортной пошлины на уголь
Россия и Китай еще ведут переговоры об отмене импортной пошлины на уголь из РФ, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T17:06+0300
2025-05-19T17:06+0300
энергетика
россия
китай
рф
москва
александр новак
ведомости
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай еще ведут переговоры об отмене импортной пошлины на уголь из РФ, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. "Нет еще, это процесс, который обсуждается... Мы в рамках переговоров говорим о том, чтобы отменить пошлину, которая была введена два года назад", - сказал он в ответ на вопрос, есть ли договоренности с Китаем об отмене импортной пошлины на уголь. Поставки энергетического угля из РФ в прошлом квартале стали убыточными даже на самом рентабельном направлении – при экспорте в Китай через дальневосточные порты, сообщала в апреле газета "Ведомости" со ссылкой на обзор консалтинговой компании "Технологии доверия". Нетбэк (цена реализации за вычетом стоимости доставки до покупателя) при поставках из главного угольного региона страны - Кемеровской области - составил минус 259 рублей за тонну, в декабре он был 1,7 тысячи рублей.
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россия, китай, рф, москва, александр новак, ведомости
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, МОСКВА, Александр Новак, Ведомости
17:06 19.05.2025
 
Россия и Китай ведут переговоры об отмене импортной пошлины на уголь

Новак: Россия и Китай ведут переговоры об отмене импортной пошлины на уголь из России

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДобыча угля
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай еще ведут переговоры об отмене импортной пошлины на уголь из РФ, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
"Нет еще, это процесс, который обсуждается... Мы в рамках переговоров говорим о том, чтобы отменить пошлину, которая была введена два года назад", - сказал он в ответ на вопрос, есть ли договоренности с Китаем об отмене импортной пошлины на уголь.
Поставки энергетического угля из РФ в прошлом квартале стали убыточными даже на самом рентабельном направлении – при экспорте в Китай через дальневосточные порты, сообщала в апреле газета "Ведомости" со ссылкой на обзор консалтинговой компании "Технологии доверия". Нетбэк (цена реализации за вычетом стоимости доставки до покупателя) при поставках из главного угольного региона страны - Кемеровской области - составил минус 259 рублей за тонну, в декабре он был 1,7 тысячи рублей.
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ЭнергетикаРОССИЯКИТАЙРФМОСКВААлександр НовакВедомости
 
 
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