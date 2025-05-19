https://1prime.ru/20250519/novak-857721182.html

Россия и Китай ведут переговоры об отмене импортной пошлины на уголь

Россия и Китай ведут переговоры об отмене импортной пошлины на уголь - 19.05.2025, ПРАЙМ

Россия и Китай ведут переговоры об отмене импортной пошлины на уголь

Россия и Китай еще ведут переговоры об отмене импортной пошлины на уголь из РФ, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T17:06+0300

2025-05-19T17:06+0300

2025-05-19T17:06+0300

энергетика

россия

китай

рф

москва

александр новак

ведомости

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/61/841506119_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_b5c6febe0b54a691461f6ee00dc25720.jpg

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай еще ведут переговоры об отмене импортной пошлины на уголь из РФ, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. "Нет еще, это процесс, который обсуждается... Мы в рамках переговоров говорим о том, чтобы отменить пошлину, которая была введена два года назад", - сказал он в ответ на вопрос, есть ли договоренности с Китаем об отмене импортной пошлины на уголь. Поставки энергетического угля из РФ в прошлом квартале стали убыточными даже на самом рентабельном направлении – при экспорте в Китай через дальневосточные порты, сообщала в апреле газета "Ведомости" со ссылкой на обзор консалтинговой компании "Технологии доверия". Нетбэк (цена реализации за вычетом стоимости доставки до покупателя) при поставках из главного угольного региона страны - Кемеровской области - составил минус 259 рублей за тонну, в декабре он был 1,7 тысячи рублей.

https://1prime.ru/20250408/ugol-856486845.html

китай

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, рф, москва, александр новак, ведомости