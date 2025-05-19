https://1prime.ru/20250519/obladateli-857696227.html

Около 16% обладателей кредитных карт балансируют на грани просрочек

Около 16% обладателей кредитных карт балансируют на грани просрочек - 19.05.2025, ПРАЙМ

Около 16% обладателей кредитных карт балансируют на грани просрочек

Около 16% обладателей кредитных карт в РФ балансируют на грани просрочек, в основном это мужчины средних лет, следует из исследования "Выберу.ру", которое есть... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T05:42+0300

2025-05-19T05:42+0300

2025-05-19T05:42+0300

финансы

банки

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857696227.jpg?1747622533

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Около 16% обладателей кредитных карт в РФ балансируют на грани просрочек, в основном это мужчины средних лет, следует из исследования "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Согласно опросу, 16% респондентов, пользуясь кредитными картами, едва успевают погашать платежи до окончания беспроцентного периода. Среди них преобладают мужчины в возрасте 30-39 лет, работающие в сфере продаж и логистики, с ежемесячным доходом от 60 до 90 тысяч рублей", - говорится в исследовании. Также сообщается, что еще 8% опрошенных сообщили о наличии небольшой просрочки, большинство из них - женщины 35-45 лет, занятые в образовании и здравоохранении, с доходом от 50 до 80 тысяч рублей. А 4% заявили, что их долг по кредитной карте стал значительным и его не удается погасить. В основном это мужчины 40-55 лет, работающие в строительстве и производстве, с доходом около 70-150 тысяч рублей. "О похожих проблемах с другими видами кредитов рассказали еще 7% участников опроса: 5% лишь едва успевают вносить ежемесячные платежи, а 2% имеют просрочки разной степени тяжести. Эти группы включают представителей малого бизнеса и фрилансеров в возрасте 25-45 лет, с нестабильным доходом", - также отмечается в исследовании. При этом 26% опрошенных отметили, что активно пользуются кредитными продуктами, но проблем с их обслуживанием не испытывают. В основном так отвечали специалисты в IT и финансах, 25-35 лет, с доходом свыше 200 тысяч рублей. При этом 39% опрошенных и вовсе не имеют кредитных обязательств: чаще всего студенты и пенсионеры. "По нашим данным, спрос на кредитные карты уверенно растет - за первые четыре месяца этого года объем заявок на оформление пластика увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года… Однако рост просрочек приводит к тому, что банки усиливают контроль за использованием кредитных карт", - комментирует директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса "Выберу.ру" Анна Романенко. Исследование проводилось среди 3000 россиян в возрасте 18-65 лет.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки