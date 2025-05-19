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Около 16% обладателей кредитных карт балансируют на грани просрочек
Около 16% обладателей кредитных карт балансируют на грани просрочек - 19.05.2025, ПРАЙМ
Около 16% обладателей кредитных карт балансируют на грани просрочек
Около 16% обладателей кредитных карт в РФ балансируют на грани просрочек, в основном это мужчины средних лет, следует из исследования "Выберу.ру", которое есть... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T05:42+0300
2025-05-19T05:42+0300
2025-05-19T05:42+0300
финансы
банки
экономика
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Около 16% обладателей кредитных карт в РФ балансируют на грани просрочек, в основном это мужчины средних лет, следует из исследования "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"Согласно опросу, 16% респондентов, пользуясь кредитными картами, едва успевают погашать платежи до окончания беспроцентного периода. Среди них преобладают мужчины в возрасте 30-39 лет, работающие в сфере продаж и логистики, с ежемесячным доходом от 60 до 90 тысяч рублей", - говорится в исследовании.
Также сообщается, что еще 8% опрошенных сообщили о наличии небольшой просрочки, большинство из них - женщины 35-45 лет, занятые в образовании и здравоохранении, с доходом от 50 до 80 тысяч рублей. А 4% заявили, что их долг по кредитной карте стал значительным и его не удается погасить. В основном это мужчины 40-55 лет, работающие в строительстве и производстве, с доходом около 70-150 тысяч рублей.
"О похожих проблемах с другими видами кредитов рассказали еще 7% участников опроса: 5% лишь едва успевают вносить ежемесячные платежи, а 2% имеют просрочки разной степени тяжести. Эти группы включают представителей малого бизнеса и фрилансеров в возрасте 25-45 лет, с нестабильным доходом", - также отмечается в исследовании.
При этом 26% опрошенных отметили, что активно пользуются кредитными продуктами, но проблем с их обслуживанием не испытывают. В основном так отвечали специалисты в IT и финансах, 25-35 лет, с доходом свыше 200 тысяч рублей. При этом 39% опрошенных и вовсе не имеют кредитных обязательств: чаще всего студенты и пенсионеры.
"По нашим данным, спрос на кредитные карты уверенно растет - за первые четыре месяца этого года объем заявок на оформление пластика увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года… Однако рост просрочек приводит к тому, что банки усиливают контроль за использованием кредитных карт", - комментирует директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса "Выберу.ру" Анна Романенко.
Исследование проводилось среди 3000 россиян в возрасте 18-65 лет.
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финансы, банки
Финансы, Банки, Экономика
Около 16% обладателей кредитных карт балансируют на грани просрочек
"Выберу.ру": около 16% обладателей кредитных карт балансируют на грани просрочек
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Около 16% обладателей кредитных карт в РФ балансируют на грани просрочек, в основном это мужчины средних лет, следует из исследования "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"Согласно опросу, 16% респондентов, пользуясь кредитными картами, едва успевают погашать платежи до окончания беспроцентного периода. Среди них преобладают мужчины в возрасте 30-39 лет, работающие в сфере продаж и логистики, с ежемесячным доходом от 60 до 90 тысяч рублей", - говорится в исследовании.
Также сообщается, что еще 8% опрошенных сообщили о наличии небольшой просрочки, большинство из них - женщины 35-45 лет, занятые в образовании и здравоохранении, с доходом от 50 до 80 тысяч рублей. А 4% заявили, что их долг по кредитной карте стал значительным и его не удается погасить. В основном это мужчины 40-55 лет, работающие в строительстве и производстве, с доходом около 70-150 тысяч рублей.
"О похожих проблемах с другими видами кредитов рассказали еще 7% участников опроса: 5% лишь едва успевают вносить ежемесячные платежи, а 2% имеют просрочки разной степени тяжести. Эти группы включают представителей малого бизнеса и фрилансеров в возрасте 25-45 лет, с нестабильным доходом", - также отмечается в исследовании.
При этом 26% опрошенных отметили, что активно пользуются кредитными продуктами, но проблем с их обслуживанием не испытывают. В основном так отвечали специалисты в IT и финансах, 25-35 лет, с доходом свыше 200 тысяч рублей. При этом 39% опрошенных и вовсе не имеют кредитных обязательств: чаще всего студенты и пенсионеры.
"По нашим данным, спрос на кредитные карты уверенно растет - за первые четыре месяца этого года объем заявок на оформление пластика увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года… Однако рост просрочек приводит к тому, что банки усиливают контроль за использованием кредитных карт", - комментирует директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса "Выберу.ру" Анна Романенко.
Исследование проводилось среди 3000 россиян в возрасте 18-65 лет.