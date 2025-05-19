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Названы регионы, жители которых значительно нарастили покупки летней одежды
Названы регионы, жители которых значительно нарастили покупки летней одежды - 19.05.2025, ПРАЙМ
Названы регионы, жители которых значительно нарастили покупки летней одежды
Жители Новосибирска этой весной активнее других регионов нарастили покупки одежды на лето, также спрос на летние коллекции значительно вырос в Казани, Самаре,... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T08:21+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Жители Новосибирска этой весной активнее других регионов нарастили покупки одежды на лето, также спрос на летние коллекции значительно вырос в Казани, Самаре, Уфе и Краснодаре, говорится в исследовании "Яндекс Маркета", его результаты есть у РИА Новости. "По географии самый резкий рост заказов на летнюю одежду зафиксирован в Новосибирске - в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом. В Казани спрос увеличился в 1,5 раза, в Самаре, Уфе и Краснодаре - в 1,3 раза. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже и Челябинске число заказов выросло в 1,2 раза", - приводятся в исследовании данные за март-апрель. Аналитики объясняют такую разницу климатическими особенностями разных регионов РФ. Традиционно рано переход к лету стартует в южных регионах. Кроме того, в Сибири резкий всплеск спроса начался уже в марте, тогда как в Поволжье динамика была постепенной - при этом больше всего количество заказов выросло в апреле. Жители Москвы и Санкт-Петербурга начинают интересоваться летними товарами ближе к середине весны. Отмечается, что весной 2025 года более чем вдвое выросли заказы блузок и рубашек. Также в список самых востребованных вещей вошли шорты (рост заказов в 1,5 раза), юбки (в 1,4 раза), купальники (в 1,3 раза) и босоножки с сандалиями (в 1,2 раза). "Рост интереса к летней одежде объясняется не только погодой, но и особенностями покупательского сезона. Весной в продаже появляются новые весенне-летние коллекции от брендов, а также действуют скидки и спецпредложения. Чтобы купить все необходимое по выгодным ценам, пользователи обновляют гардероб заранее", - отметили авторы исследования.
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Названы регионы, жители которых значительно нарастили покупки летней одежды
"Яндекс Маркет": Новосибирск и Казань нарастили покупки летней одежды
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Жители Новосибирска этой весной активнее других регионов нарастили покупки одежды на лето, также спрос на летние коллекции значительно вырос в Казани, Самаре, Уфе и Краснодаре, говорится в исследовании "Яндекс Маркета", его результаты есть у РИА Новости.
"По географии самый резкий рост заказов на летнюю одежду зафиксирован в Новосибирске - в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом. В Казани спрос увеличился в 1,5 раза, в Самаре, Уфе и Краснодаре - в 1,3 раза. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже и Челябинске число заказов выросло в 1,2 раза", - приводятся в исследовании данные за март-апрель.
Аналитики объясняют такую разницу климатическими особенностями разных регионов РФ. Традиционно рано переход к лету стартует в южных регионах. Кроме того, в Сибири резкий всплеск спроса начался уже в марте, тогда как в Поволжье динамика была постепенной - при этом больше всего количество заказов выросло в апреле. Жители Москвы и Санкт-Петербурга начинают интересоваться летними товарами ближе к середине весны.
Отмечается, что весной 2025 года более чем вдвое выросли заказы блузок и рубашек. Также в список самых востребованных вещей вошли шорты (рост заказов в 1,5 раза), юбки (в 1,4 раза), купальники (в 1,3 раза) и босоножки с сандалиями (в 1,2 раза).
"Рост интереса к летней одежде объясняется не только погодой, но и особенностями покупательского сезона. Весной в продаже появляются новые весенне-летние коллекции от брендов, а также действуют скидки и спецпредложения. Чтобы купить все необходимое по выгодным ценам, пользователи обновляют гардероб заранее", - отметили авторы исследования.
Россия в феврале сократила импорт одежды из Китая на четверть