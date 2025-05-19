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Пассажиропоток аэропорта Владивостока за четыре месяца вырос на 14%

Пассажиропоток аэропорта Владивостока за четыре месяца вырос на 14% - 19.05.2025, ПРАЙМ

Пассажиропоток аэропорта Владивостока за четыре месяца вырос на 14%

Пассажиропоток международного аэропорта Владивостока за первые четыре месяца 2025 года вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T05:51+0300

2025-05-19T05:51+0300

2025-05-19T05:51+0300

бизнес

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – ПРАЙМ. Пассажиропоток международного аэропорта Владивостока за первые четыре месяца 2025 года вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает авиаузел. "По итогам четырех месяцев 2025 года аэропорт "Владивосток" увеличил пассажиропоток на 14% по сравнению с прошлым годом, обслужив 872 тысяч пассажиров. С начала года на внутренних линиях пассажиропоток составил 658 тысяч пассажиров. На международных линиях – 214 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении. В апреле 2025 года общий пассажиропоток аэропорта вырос на 21%, до 245 тысяч пассажиров. На внутренних авиалиниях обслужено 187 тысяч человек. Значительный прирост числа пассажиров отмечается на рейсах в Благовещенск, Хабаровск и Екатеринбург. Международными рейсами из Владивостока в апреле воспользовались 58 тысяч человек, что почти в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Чаще всего летали в Китай - пассажиропоток в апреле составил 36 тысяч пассажиров.

владивосток

благовещенск

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бизнес, владивосток, благовещенск, хабаровск