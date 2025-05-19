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Мишустин поручил разработать подходы к повышению зарплат педагогов

Мишустин поручил разработать подходы к повышению зарплат педагогов - 19.05.2025, ПРАЙМ

Мишустин поручил разработать подходы к повышению зарплат педагогов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпросвещения, Минтруду, Минобрнауки, Минфину и Минэкономразвития разработать подходы к повышению зарплат педагогов... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T10:02+0300

2025-05-19T10:02+0300

2025-05-19T10:02+0300

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпросвещения, Минтруду, Минобрнауки, Минфину и Минэкономразвития разработать подходы к повышению зарплат педагогов в рамках разработки новой системы оплаты труда и доложить в правительство до 25 августа, сообщила пресс-служба кабмина. Глава правительства дал ряд поручений по итогам стратегической сессии о разработке стратегии развития образования до 2036 года, которая состоялась 18 февраля. "Несколько поручений нацелены на поддержку педагогических работников. В частности, Минпросвещения, Минтруд, Минобрнауки, Минфин и Минэкономразвития должны подготовить и предложить подходы к повышению зарплаты педагогов в рамках разработки новой системы оплаты труда. О результатах нужно доложить в правительство до 25 августа", - сообщили в пресс-службе кабмина.

https://1prime.ru/20250515/mishustin-857603746.html

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россия, рф, михаил мишустин, минпросвещения, минобрнауки, минфин