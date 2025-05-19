https://1prime.ru/20250519/peregovory-857711100.html

Китай приветствовал возобновление прямых переговоров России и Украины

Китай приветствовал возобновление прямых переговоров России и Украины - 19.05.2025, ПРАЙМ

Китай приветствовал возобновление прямых переговоров России и Украины

Китай приветствует возобновление прямых переговоров России и Украины, это результат совместных усилий международного сообщества, заявили РИА Новости в... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T13:42+0300

2025-05-19T13:42+0300

2025-05-19T13:42+0300

политика

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ПЕКИН, 19 мая - ПРАЙМ. Китай приветствует возобновление прямых переговоров России и Украины, это результат совместных усилий международного сообщества, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе министерства иностранных дел КНР. "Китай с самого начала поддерживал восстановление прямого диалога и переговоров между Россией и Украиной и приветствует недавнее возобновление прямых переговоров России и Украины", - заявили в МИД КНР на просьбу прокомментировать итоги переговоров в Стамбуле. Отмечается, что "это результат совместных усилий международного сообщества по содействию примирению и проведению переговоров, а также по созданию условий для мира". Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.

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россия, украина, китай, владимир мединский, владимир путин, дмитрий песков