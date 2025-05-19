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"Можно снизить ставки". Трампу "разрешили" пойти на уступки Путину - 19.05.2025, ПРАЙМ
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"Можно снизить ставки". Трампу "разрешили" пойти на уступки Путину
"Можно снизить ставки". Трампу "разрешили" пойти на уступки Путину - 19.05.2025, ПРАЙМ
"Можно снизить ставки". Трампу "разрешили" пойти на уступки Путину
В предстоящем телефонном разговора с президентом РФ Владимиром Путиным американскому лидеру Дональду Трампу необходимо проявить терпение и держаться курса на... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T15:56+0300
2025-05-19T15:56+0300
политика
дональд трамп
владимир путин
телефонный разговор
мнение
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. В предстоящем телефонном разговора с президентом РФ Владимиром Путиным американскому лидеру Дональду Трампу необходимо проявить терпение и держаться курса на прочный и долгосрочный мир. Об этом говорится в публикации британского портала Unherd.Авторы статьи выразили уверенность, что шансы главы Белого дома добиться установления мира на Украине во многом зависят от его способности проявлять терпение и готовности видеть, "как переговоры ведутся одновременно с боевыми действиями". "Этот настрой, - назидательно говорится в статье, - должен направлять Трампа в его сегодняшнем разговоре с Путиным". Президенту США не стоит требовать немедленного прекращения огня - напротив, он должен снизить ставки, "позволяя каждой стороне представить свое видение установления мира", заявляют авторы статьи, которые, судя по всему, более информированы и видят ситуацию куда лучше Трампа."Он (Трамп - прим. ред.) также может выразить заинтересованность в возобновлении прямых переговоров между США и Россией о нормализации их двусторонних отношений. Наконец, Трамп может предложить Путину начать планирование личной встречи по мере продолжения переговоров", — утверждают авторы, словно американский лидер спрашивал у них разрешения.Если все инструкции будут соблюдены, то в статье обещается, что разговор с Путиным поможет создать условия для будущих прямых переговоров России и Украины, повысит шансы на долгосрочный мир, а также нормализует российско-американские отношения.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится в 17:00.
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дональд трамп, владимир путин, телефонный разговор, мнение
Политика, Дональд Трамп, Владимир Путин, Телефонный разговор, мнение
15:56 19.05.2025
 
"Можно снизить ставки". Трампу "разрешили" пойти на уступки Путину

Unherd: Трампу необходимо снизить ставки в телефонном разговоре с Путиным

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. В предстоящем телефонном разговора с президентом РФ Владимиром Путиным американскому лидеру Дональду Трампу необходимо проявить терпение и держаться курса на прочный и долгосрочный мир. Об этом говорится в публикации британского портала Unherd.
Авторы статьи выразили уверенность, что шансы главы Белого дома добиться установления мира на Украине во многом зависят от его способности проявлять терпение и готовности видеть, "как переговоры ведутся одновременно с боевыми действиями".
"Этот настрой, - назидательно говорится в статье, - должен направлять Трампа в его сегодняшнем разговоре с Путиным".
Президенту США не стоит требовать немедленного прекращения огня - напротив, он должен снизить ставки, "позволяя каждой стороне представить свое видение установления мира", заявляют авторы статьи, которые, судя по всему, более информированы и видят ситуацию куда лучше Трампа.
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
Путин в понедельник проведет телефонный разговор с Трампом
12:11
"Он (Трамп - прим. ред.) также может выразить заинтересованность в возобновлении прямых переговоров между США и Россией о нормализации их двусторонних отношений. Наконец, Трамп может предложить Путину начать планирование личной встречи по мере продолжения переговоров", — утверждают авторы, словно американский лидер спрашивал у них разрешения.
Если все инструкции будут соблюдены, то в статье обещается, что разговор с Путиным поможет создать условия для будущих прямых переговоров России и Украины, повысит шансы на долгосрочный мир, а также нормализует российско-американские отношения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится в 17:00.
 
ПолитикаДональд ТрампВладимир ПутинТелефонный разговормнение
 
 
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