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В Кремле раскрыли, откуда Путин ведет разговор с Трампом
В Кремле раскрыли, откуда Путин ведет разговор с Трампом - 19.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле раскрыли, откуда Путин ведет разговор с Трампом
Президент РФ Владимир Путин позвонил американскому лидеру Дональду Трампу из Образовательного центра "Сириус", подтвердила пресс-служба Кремля. | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T19:27+0300
2025-05-19T19:27+0300
2025-05-19T19:27+0300
политика
владимир путин
дональд трамп
телефонный разговор
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин позвонил американскому лидеру Дональду Трампу из Образовательного центра "Сириус", подтвердила пресс-служба Кремля. В понедельник о том, что Путин созвонился с Трампом, находясь на территории "Сириуса", сообщил автор программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин. Трамп 17 мая заявил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав его важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.
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владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор
Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп, Телефонный разговор
В Кремле раскрыли, откуда Путин ведет разговор с Трампом
Телефонный разговор Путина с Трампом проходит в центре "Сириус", подтвердили в Кремле
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин позвонил американскому лидеру Дональду Трампу из Образовательного центра "Сириус", подтвердила пресс-служба Кремля.
В понедельник о том, что Путин созвонился с Трампом, находясь на территории "Сириуса", сообщил автор программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин.
Трамп 17 мая заявил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав его важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.
Путин проводит телефонный разговор с Трампом