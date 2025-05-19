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Трамп рассказал об "очень хорошем" разговоре с Путиным - 19.05.2025, ПРАЙМ
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Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
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Трамп рассказал об "очень хорошем" разговоре с Путиным
Трамп рассказал об "очень хорошем" разговоре с Путиным - 19.05.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал об "очень хорошем" разговоре с Путиным
ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕГО РАЗГОВОР С ПУТИНЫМ ПРОШЕЛ ОЧЕНЬ ХОРОШО | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T20:38+0300
2025-05-19T20:41+0300
политика
дональд трамп
владимир путин
телефонный разговор
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ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕГО РАЗГОВОР С ПУТИНЫМ ПРОШЕЛ ОЧЕНЬ ХОРОШОТРАМП ПОСЛЕ РАЗГОВОРА С ПУТИНЫМ ЗАЯВИЛ, ЧТО РФ И УКРАИНА НЕМЕДЛЕННО НАЧНУТ ПЕРЕГОВОРЫ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ И КОНФЛИКТАУСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ НА УКРАИНЕ МОГУТ ОБСУЖДАТЬСЯ ТОЛЬКО ДВУМЯ СТОРОНАМИ КОНФЛИКТА - ТРАМПТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО ТОН РАЗГОВОРА С ПУТИНЫМ БЫЛ "ОТЛИЧНЫМ", РФ ЗАИНТЕРЕСОВАНА, ПО СЛОВАМ ТРАМПА, В МАСШТАБНОЙ ТОРГОВЛЕ С США ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ КОНФЛИКТАТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО ВАТИКАН ВЫРАЗИЛ ГОТОВНОСТЬ ПРИНЯТЬ ПЕРЕГОВОРЫ РФ И УКРАИНЫ ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТАТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО ПРОИНФОРМИРОВАЛ ЗЕЛЕНСКОГО И ПАРТНЕРОВ ПО НАТО О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗГОВОРА С ПУТИНЫМ
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дональд трамп, владимир путин, телефонный разговор
Политика, Дональд Трамп, Владимир Путин, Телефонный разговор
20:38 19.05.2025 (обновлено: 20:41 19.05.2025)
 
Трамп рассказал об "очень хорошем" разговоре с Путиным

Трамп: телефонный разговор с Путиным прошел очень хорошо

© Фото : Official White House/Joyce N. BoghosianПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© Фото : Official White House/Joyce N. Boghosian
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ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕГО РАЗГОВОР С ПУТИНЫМ ПРОШЕЛ ОЧЕНЬ ХОРОШО
ТРАМП ПОСЛЕ РАЗГОВОРА С ПУТИНЫМ ЗАЯВИЛ, ЧТО РФ И УКРАИНА НЕМЕДЛЕННО НАЧНУТ ПЕРЕГОВОРЫ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ И КОНФЛИКТА
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ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО ТОН РАЗГОВОРА С ПУТИНЫМ БЫЛ "ОТЛИЧНЫМ", РФ ЗАИНТЕРЕСОВАНА, ПО СЛОВАМ ТРАМПА, В МАСШТАБНОЙ ТОРГОВЛЕ С США ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ КОНФЛИКТА
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