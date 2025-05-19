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Ушаков раскрыл детали телефонного разговора Путина и Трампа

Ушаков раскрыл детали телефонного разговора Путина и Трампа - 19.05.2025, ПРАЙМ

Ушаков раскрыл детали телефонного разговора Путина и Трампа

В русле откровенного и дружеского обмена мнениями, президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп договорились, что будут созваниваться по мере... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T21:06+0300

2025-05-19T21:06+0300

2025-05-19T21:26+0300

политика

юрий ушаков

владимир путин

дональд трамп

телефонный разговор

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. В русле откровенного и дружеского обмена мнениями, президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп договорились, что будут созваниваться по мере необходимости, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Не менее важно, что в русле такого откровенного и дружеского обмена мнениями, президенты договорились, что будут созваниваться по мере необходимости", - сказал Ушаков журналистам.Он рассказал, что Путин в начале беседы с президентом США Трампом поздравил его с рождением 11 внука, пожелав здоровья новорожденному и дочери лидера США."Это был откровенный и конструктивный разговор. И любопытно, что он начался с того, что наш президент поздравил Дональда Трампа с рождением уже 11 его внука. И пожелал, естественно, здоровья новорожденному и дочери Трампа", - сказал Ушаков.Он заявил, что команды президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа будут прорабатывать содержание саммита РФ и США."Нужно тщательно проработать (содержание саммита РФ и США - ред.), и такие задания будут даны соответствующим командам - содержательное наполнение возможного саммита, в том числе относительно выхода на договоренности, которые и могли стать, собственно, осязаемым итогом этой важнейшей российско-американской встречи на высшем уровне", - сказал Ушаков.По его словам, оба президента заинтересованы во встрече и в том, чтобы она стала результативной."Сложилось четкое впечатление, что оба президента заинтересованы в такой встрече, но также оба президента заинтересованы в том, чтобы эта встреча была не пустой, а результативной", - сказал Ушаков.Также он отметил, что Трамп выступает за скорейшее достижение договоренностей по Украине."Трамп, естественно, подчеркивал заинтересованность в скорейшем достижении той или иной договоренности (в урегулировании украинского конфликта - ред.)", - сказал Ушаков.При этом но сообщил, что президенты обсудили планы по обмену гражданами обеих стран по формуле 9 на 9."Конкретно (в телефонном разговоре с Трампом) были упомянуты обмены заключенными гражданами двух стран. Это важная гуманитарная акция. Несколько подобных акций уже были совершены в течение недавних месяцев. И президенты отметили, что сейчас прорабатывается очередной такой обмен 9 на 9 человек", - сказал Ушаков.Он отметил, что телефонный разговор Путина и Трампа был весьма продолжительным, он длился два часа пять минут."Это уже третий со времен прихода в Белый Дом новой администрации разговор. Он, действительно, был весьма продолжительным, более двух часов президенты разговаривали друг с другом. Если уж совсем точно сказать, то два часа пять минут", - сказал помощник президента.По его словам, место и сроки возможной встречи президентов России и США пока не определены."Конкретно пока что, лидеры не условились по ее проведению и пока еще не назвали место возможного проведения", - сказал Ушаков.ОН подчеркнул, что Трамп видит Россию как одного из важнейших партнеров США в торгово-экономическом направлении."Трамп видит Россию как одного из важнейших партнеров для Америки в торгово-экономическом направлении", - сказал Ушаков, добавив, что Трамп эмоционально высказывался о перспективах отношений с РФ, подчеркивая, что выступает за взаимовыгодные отношения."Президенты также достаточно подробно говорили о будущем наших отношений. Причем президент Трамп, я могу это сказать, довольно-таки эмоционально высказывался о перспективах этих отношений. Он неоднократно подчеркивал, что выступает за взаимоуважительные, взаимовыгодные отношения с Россией, учитывая ее роль в мире, учитывая то место, которое она занимает в экономике. И он специально подчеркнул, что перспективы двухсторонних отношений, после того, как будет в той или иной степени урегулирован украинский конфликт, эти перспективы выглядят впечатляюще", - сказал Ушаков.При этом Путин, по его словам, дал оценку визиту Трампа на Ближний Восток. В частности, президент России позитивно оценил запущенный процесс диалога США и Ирана по иранской ядерной программе."Наш президент позитивно оценил запущенный при посредничестве Омана переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе", - сказал Ушаков.Также он отметил, что президент США - сторонник не санкций, а достижения тех или иных договоренностей, американский лидер говорил об этом в ходе разговора."Трамп упоминал (в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным - ред.), что в Сенате в принципе готов законопроект по поводу новых санкций, но сам он - сторонник не санкций, а сторонник достижения тех или иных договоренностей", - сказал помощник президента.По его словам, речи о временных рамках по достижению договоренностей о возможном прекращении огня между Россией и Украиной в разговоре не шло."Нет, об этом не говорили, хотя Трамп, естественно, подчеркивал заинтересованность в скорейшем достижении той или иной договоренности", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, обсуждали ли лидеры РФ и США временные рамки по достижению договоренностей о возможном прекращения огня.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор