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Песков рассказал о возможном визите Уиткоффа в Россию - 19.05.2025, ПРАЙМ
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Песков рассказал о возможном визите Уиткоффа в Россию
Песков рассказал о возможном визите Уиткоффа в Россию - 19.05.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о возможном визите Уиткоффа в Россию
Возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ может быть согласован моментально при необходимости, заявил пресс-секретарь президента РФ... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T12:21+0300
2025-05-19T12:28+0300
политика
россия
москва
сша
стив уиткофф
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ может быть согласован моментально при необходимости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "По мере необходимости эти визиты согласовываются моментально, выполняются моментально. Здесь нет никаких проблем", - сказал Песков журналистам, комментируя возможность визита Уиткоффа в Россию.По словам Пескова, Уиткофф не планировал посещать Россию в прошедшие майские праздники.Пресс-секретарь главы государства также отметил, что Москва высоко ценит посреднические усилия США на украинском направлении и благодарна Вашингтону.
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россия, москва, сша, стив уиткофф, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, США, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков
12:21 19.05.2025 (обновлено: 12:28 19.05.2025)
 
Песков рассказал о возможном визите Уиткоффа в Россию

Песков: возможный визит Уиткоффа в Россию может быть согласован моментально

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ может быть согласован моментально при необходимости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По мере необходимости эти визиты согласовываются моментально, выполняются моментально. Здесь нет никаких проблем", - сказал Песков журналистам, комментируя возможность визита Уиткоффа в Россию.
По словам Пескова, Уиткофф не планировал посещать Россию в прошедшие майские праздники.
Пресс-секретарь главы государства также отметил, что Москва высоко ценит посреднические усилия США на украинском направлении и благодарна Вашингтону.
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