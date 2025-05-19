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Песков рассказал о возможном визите Уиткоффа в Россию
Песков рассказал о возможном визите Уиткоффа в Россию - 19.05.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о возможном визите Уиткоффа в Россию
Возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ может быть согласован моментально при необходимости, заявил пресс-секретарь президента РФ... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T12:21+0300
2025-05-19T12:21+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ может быть согласован моментально при необходимости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "По мере необходимости эти визиты согласовываются моментально, выполняются моментально. Здесь нет никаких проблем", - сказал Песков журналистам, комментируя возможность визита Уиткоффа в Россию.По словам Пескова, Уиткофф не планировал посещать Россию в прошедшие майские праздники.Пресс-секретарь главы государства также отметил, что Москва высоко ценит посреднические усилия США на украинском направлении и благодарна Вашингтону.
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россия, москва, сша, стив уиткофф, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, США, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков
Песков рассказал о возможном визите Уиткоффа в Россию
Песков: возможный визит Уиткоффа в Россию может быть согласован моментально
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ может быть согласован моментально при необходимости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По мере необходимости эти визиты согласовываются моментально, выполняются моментально. Здесь нет никаких проблем", - сказал Песков журналистам, комментируя возможность визита Уиткоффа в Россию.
По словам Пескова, Уиткофф не планировал посещать Россию в прошедшие майские праздники.
Пресс-секретарь главы государства также отметил, что Москва высоко ценит посреднические усилия США на украинском направлении и благодарна Вашингтону.
Уиткофф выразил надежду на успешный диалог Путина и Трампа