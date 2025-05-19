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Песков рассказал о возможном визите Уиткоффа в Россию

Песков рассказал о возможном визите Уиткоффа в Россию - 19.05.2025, ПРАЙМ

Песков рассказал о возможном визите Уиткоффа в Россию

Возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ может быть согласован моментально при необходимости, заявил пресс-секретарь президента РФ... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T12:21+0300

2025-05-19T12:21+0300

2025-05-19T12:28+0300

политика

россия

москва

сша

стив уиткофф

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ может быть согласован моментально при необходимости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "По мере необходимости эти визиты согласовываются моментально, выполняются моментально. Здесь нет никаких проблем", - сказал Песков журналистам, комментируя возможность визита Уиткоффа в Россию.По словам Пескова, Уиткофф не планировал посещать Россию в прошедшие майские праздники.Пресс-секретарь главы государства также отметил, что Москва высоко ценит посреднические усилия США на украинском направлении и благодарна Вашингтону.

https://1prime.ru/20250518/uitkoff-857688830.html

москва

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