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В Кремле прокомментировали заявление Дурова о выборах в Румынии

В Кремле прокомментировали заявление Дурова о выборах в Румынии - 19.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали заявление Дурова о выборах в Румынии

Вмешательство Франции и других стран во внутренние дела стран ЕС не является новостью. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T12:23+0300

2025-05-19T12:23+0300

2025-05-19T12:23+0300

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Вмешательство Франции и других стран во внутренние дела стран ЕС не является новостью. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о заявлении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова касательно выборов в Румынии. "То, что европейские страны - Франция, Великобритания, Германия - вмешиваются во внутренние дела других стран - это не новость. Это не новость, это просто те фрагменты, которые всплывают наружу. Поверьте мне, наверняка таких фрагментов гораздо больше, чем мы с вами знаем", - сказал он. Дуров в воскресенье сообщил, что к нему обратились "с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов". По его словам, просьба исходила от "западноевропейского правительства". Позднее он уточнил, что просьба поступила от главы французской разведки Николя Лернера. Дуров добавил, что "категорически отказался". В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,6% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,4%. Симион признал свое поражение.

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румыния, франция, москва, павел дуров, дмитрий песков, ес, цик