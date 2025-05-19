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В Кремле ответили на вопрос о подготовке к встрече Путина и Трампа
В Кремле ответили на вопрос о подготовке к встрече Путина и Трампа - 19.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос о подготовке к встрече Путина и Трампа
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сейчас не готовится, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T16:41+0300
2025-05-19T16:41+0300
2025-05-19T16:57+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сейчас не готовится, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, сейчас не готовится", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, готовится ли уже очная встреча Путина и Трампа.Он добавил, что она состоится тогда, когда президенты посчитают это необходимым.
https://1prime.ru/20250519/tramp-857719686.html
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Политика, РОССИЯ, Общество , США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о подготовке к встрече Путина и Трампа
Песков: встреча Путина и Трампа сейчас не готовится
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сейчас не готовится, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, сейчас не готовится", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, готовится ли уже очная встреча Путина и Трампа.
Он добавил, что она состоится тогда, когда президенты посчитают это необходимым.
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