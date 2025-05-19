https://1prime.ru/20250519/peskov-857719935.html

В Кремле ответили на вопрос о подготовке к встрече Путина и Трампа

В Кремле ответили на вопрос о подготовке к встрече Путина и Трампа - 19.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле ответили на вопрос о подготовке к встрече Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сейчас не готовится, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T16:41+0300

2025-05-19T16:41+0300

2025-05-19T16:57+0300

политика

россия

общество

сша

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сейчас не готовится, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, сейчас не готовится", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, готовится ли уже очная встреча Путина и Трампа.Он добавил, что она состоится тогда, когда президенты посчитают это необходимым.

https://1prime.ru/20250519/tramp-857719686.html

сша

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россия, общество , сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков