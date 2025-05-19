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В Кремле рассказали о нюансах по выработке решения украинского конфликта
В Кремле рассказали о нюансах по выработке решения украинского конфликта - 19.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о нюансах по выработке решения украинского конфликта
Российская сторона готова к длительной работе по выработке решения украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T16:50+0300
2025-05-19T16:50+0300
2025-05-19T16:50+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Российская сторона готова к длительной работе по выработке решения украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Предстоит достаточно кропотливая и, может быть, по каким-то направлениям длительная работа. Урегулирование связано с большим количеством нюансов, которые нужно обговаривать. И российская сторона к этой работе готова", - сказал Песков журналистам.
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Политика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о нюансах по выработке решения украинского конфликта
Песков: Россия готова к длительной работе по выработке решения украинского конфликта
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Российская сторона готова к длительной работе по выработке решения украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Предстоит достаточно кропотливая и, может быть, по каким-то направлениям длительная работа. Урегулирование связано с большим количеством нюансов, которые нужно обговаривать. И российская сторона к этой работе готова", - сказал Песков журналистам.
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