Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ПИК отрицает наличие препятствий в доступе операторов связи в дома - 19.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250519/pik--857709838.html
ПИК отрицает наличие препятствий в доступе операторов связи в дома
ПИК отрицает наличие препятствий в доступе операторов связи в дома - 19.05.2025, ПРАЙМ
ПИК отрицает наличие препятствий в доступе операторов связи в дома
Девелопер ПИК отрицает наличие препятствий в доступе операторов связи в возведенные им дома. | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T13:07+0300
2025-05-19T13:07+0300
технологии
бизнес
недвижимость
пик
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/70/842687078_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e7b06a126271918cd4b349e0d235b681.jpg
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Девелопер ПИК отрицает наличие препятствий в доступе операторов связи в возведенные им дома. Ранее ФАС выявила ограничения в доступе операторов связи в жилые комплексы ПИК, служба продолжает проверку в связи с жалобами на данную ситуацию. Как выяснило ведомство, проблемы с доступом провайдеров в дома зафиксированы в тех объектах, где управляющая компания входит в группу лиц ПИК и услуги связи предоставляются компанией "Ловител" (бренд Lovit) - единственным оператором самого застройщика. "В жилых кварталах ПИК работают как минимум 20 интернет-провайдеров, при этом в некоторых кварталах провайдер Lovit не представлен. Таким образом, ни ПИК, ни управляющие компании группы не препятствовали доступу каких-либо операторов связи в ЖК", - рассказали РИА Недвижимости в девелоперской компании. ПИК – один из крупнейших российских девелоперов жилья, работает с 1994 года.
https://1prime.ru/20250519/fas-857703904.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/70/842687078_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_667de472a6e9066266eb9580cffabc32.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, недвижимость, пик
Технологии, Бизнес, Недвижимость, ПИК
13:07 19.05.2025
 
ПИК отрицает наличие препятствий в доступе операторов связи в дома

ПИК отрицает наличие препятствий в доступе операторов связи в возведенные им дома

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Девелопер ПИК отрицает наличие препятствий в доступе операторов связи в возведенные им дома.
Ранее ФАС выявила ограничения в доступе операторов связи в жилые комплексы ПИК, служба продолжает проверку в связи с жалобами на данную ситуацию. Как выяснило ведомство, проблемы с доступом провайдеров в дома зафиксированы в тех объектах, где управляющая компания входит в группу лиц ПИК и услуги связи предоставляются компанией "Ловител" (бренд Lovit) - единственным оператором самого застройщика.
"В жилых кварталах ПИК работают как минимум 20 интернет-провайдеров, при этом в некоторых кварталах провайдер Lovit не представлен. Таким образом, ни ПИК, ни управляющие компании группы не препятствовали доступу каких-либо операторов связи в ЖК", - рассказали РИА Недвижимости в девелоперской компании.
ПИК – один из крупнейших российских девелоперов жилья, работает с 1994 года.
ФАС РФ
ФАС выявила ограничения в доступе операторов связи в дома ПИК
11:01
 
ТехнологииБизнесНедвижимостьПИК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала