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ПИК отрицает наличие препятствий в доступе операторов связи в дома

ПИК отрицает наличие препятствий в доступе операторов связи в дома - 19.05.2025, ПРАЙМ

ПИК отрицает наличие препятствий в доступе операторов связи в дома

Девелопер ПИК отрицает наличие препятствий в доступе операторов связи в возведенные им дома. | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T13:07+0300

2025-05-19T13:07+0300

2025-05-19T13:07+0300

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Девелопер ПИК отрицает наличие препятствий в доступе операторов связи в возведенные им дома. Ранее ФАС выявила ограничения в доступе операторов связи в жилые комплексы ПИК, служба продолжает проверку в связи с жалобами на данную ситуацию. Как выяснило ведомство, проблемы с доступом провайдеров в дома зафиксированы в тех объектах, где управляющая компания входит в группу лиц ПИК и услуги связи предоставляются компанией "Ловител" (бренд Lovit) - единственным оператором самого застройщика. "В жилых кварталах ПИК работают как минимум 20 интернет-провайдеров, при этом в некоторых кварталах провайдер Lovit не представлен. Таким образом, ни ПИК, ни управляющие компании группы не препятствовали доступу каких-либо операторов связи в ЖК", - рассказали РИА Недвижимости в девелоперской компании. ПИК – один из крупнейших российских девелоперов жилья, работает с 1994 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, недвижимость, пик