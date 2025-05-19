https://1prime.ru/20250519/pik--857709838.html
ПИК отрицает наличие препятствий в доступе операторов связи в дома
ПИК отрицает наличие препятствий в доступе операторов связи в дома - 19.05.2025, ПРАЙМ
ПИК отрицает наличие препятствий в доступе операторов связи в дома
Девелопер ПИК отрицает наличие препятствий в доступе операторов связи в возведенные им дома. | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T13:07+0300
2025-05-19T13:07+0300
2025-05-19T13:07+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Девелопер ПИК отрицает наличие препятствий в доступе операторов связи в возведенные им дома. Ранее ФАС выявила ограничения в доступе операторов связи в жилые комплексы ПИК, служба продолжает проверку в связи с жалобами на данную ситуацию. Как выяснило ведомство, проблемы с доступом провайдеров в дома зафиксированы в тех объектах, где управляющая компания входит в группу лиц ПИК и услуги связи предоставляются компанией "Ловител" (бренд Lovit) - единственным оператором самого застройщика. "В жилых кварталах ПИК работают как минимум 20 интернет-провайдеров, при этом в некоторых кварталах провайдер Lovit не представлен. Таким образом, ни ПИК, ни управляющие компании группы не препятствовали доступу каких-либо операторов связи в ЖК", - рассказали РИА Недвижимости в девелоперской компании. ПИК – один из крупнейших российских девелоперов жилья, работает с 1994 года.
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технологии, бизнес, недвижимость, пик
Технологии, Бизнес, Недвижимость, ПИК
ПИК отрицает наличие препятствий в доступе операторов связи в дома
ПИК отрицает наличие препятствий в доступе операторов связи в возведенные им дома
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Девелопер ПИК отрицает наличие препятствий в доступе операторов связи в возведенные им дома.
Ранее ФАС выявила ограничения в доступе операторов связи в жилые комплексы ПИК, служба продолжает проверку в связи с жалобами на данную ситуацию. Как выяснило ведомство, проблемы с доступом провайдеров в дома зафиксированы в тех объектах, где управляющая компания входит в группу лиц ПИК и услуги связи предоставляются компанией "Ловител" (бренд Lovit) - единственным оператором самого застройщика.
"В жилых кварталах ПИК работают как минимум 20 интернет-провайдеров, при этом в некоторых кварталах провайдер Lovit не представлен. Таким образом, ни ПИК, ни управляющие компании группы не препятствовали доступу каких-либо операторов связи в ЖК", - рассказали РИА Недвижимости в девелоперской компании.
ПИК – один из крупнейших российских девелоперов жилья, работает с 1994 года.
ФАС выявила ограничения в доступе операторов связи в дома ПИК