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"Новый порядок": стало известно, что США готовят в Польше для России

"Новый порядок": стало известно, что США готовят в Польше для России - 19.05.2025, ПРАЙМ

"Новый порядок": стало известно, что США готовят в Польше для России

США и Польша стремятся создать новый трансатлантический энергетический порядок в Восточной Европе, используя положение Польши и ее проамериканскую позицию,... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T08:56+0300

2025-05-19T08:56+0300

2025-05-19T08:56+0300

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. США и Польша стремятся создать новый трансатлантический энергетический порядок в Восточной Европе, используя положение Польши и ее проамериканскую позицию, передает издание National Interest.Отмечается, что США намерены занять центральное место в экспорте энергоносителей в Европу, тогда как ЕС готовится к запрету на российский газ."Польша становится жизненно важным и растущим рынком — в экономическом и военном отношении — для Соединенных Штатов и выделяется как надежный союзник в противостоянии таким общим противникам, как Россия и Китай <…> Имея Польшу в качестве основы и Италию и Румынию в качестве перевалочных пунктов, Соединенные Штаты могут создать прочный энергетический альянс в регионе", — сказано в тексте материала.Кроме того, предполагается, что запрет Еврокомиссии на импорт российского газа укрепит позицию США и Польши в области энергетики в регионе.

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сша, польша, россия