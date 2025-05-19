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Британский производитель пива Guinness сократит расходы на фоне пошлин США

Британский производитель пива Guinness сократит расходы на фоне пошлин США - 19.05.2025, ПРАЙМ

Британский производитель пива Guinness сократит расходы на фоне пошлин США

Один из крупнейших в мире производителей алкогольных напитков британский Diageo (бренды Guinness, Smirnoff, Baileys, Johnnie Walker и др) объявил о программе... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T14:04+0300

2025-05-19T14:04+0300

2025-05-19T14:04+0300

экономика

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире производителей алкогольных напитков британский Diageo (бренды Guinness, Smirnoff, Baileys, Johnnie Walker и др) объявил о программе сокращения затрат на 500 миллионов долларов и прорабатывает меры по смягчению влияния пошлин США. "Программа экономии средств в объеме 500 миллионов долларов позволит как реинвестировать средства в будущий рост, так и повысить эффективность операционной деятельности", - говорится в заявлении компании. Отмечается, что совокупное влияние на компанию 10-процентных пошлин на британские товары, введенных администрацией президента США Дональда Трампа, оценивается примерно в 150 миллионов долларов в год. "Ожидается, что мы сможем снизить примерно наполовину влияние пошлин на операционную прибыль. Мы продолжим работу над мерами по дальнейшему смягчению этого воздействия", - говорится в заявлении. В январе СМИ сообщили, что Diageo рассматривает продажу бренда ирландского пива Guinness, который может быть оценен более чем в 10 миллиардов долларов. Также якобы рассматриваются варианты относительно доли Diageo в 34% в подразделении LVMH, производящем алкогольную продукцию. Компания может либо увеличить ее, либо выйти из числа акционеров.

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бизнес, сша, москва, дональд трамп, diageo, lvmh