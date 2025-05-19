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Россиянам объяснили, кто зарабатывает более 300 тысяч в месяц
Россиянам объяснили, кто зарабатывает более 300 тысяч в месяц - 19.05.2025, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, кто зарабатывает более 300 тысяч в месяц
В России зарплату более 300 тысяч рублей в месяц получают многие специалисты, рассказала агентству "Прайм" независимый HR-специалист Зулия Лоикова. | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T03:03+0300
2025-05-19T03:03+0300
2025-05-19T03:03+0300
карьера
зарплата
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работа
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. В России зарплату более 300 тысяч рублей в месяц получают многие специалисты, рассказала агентству "Прайм" независимый HR-специалист Зулия Лоикова.В частности, топ-менеджеры и руководители подразделений, генеральные директора средних и крупных компаний, особенно в Москве, нефтегазовой сфере, IT и финансах ежемесячно зарабатывают 350 и более тысяч рублей.Управляющих в банках, инвестиционных фондах, менеджеров по продажам в инвестиционных компаниях и банках с хорошим клиентским портфелем ищут с окладом 300-500 тысяч рублей, отметила Лоикова."Также очень хорошо зарабатывают IT-специалисты высокого уровня. Senior-разработчики (Golang, Java, Python, C++) в топовых компаниях получают 300-450 тысяч рублей. Архитекторы ПО, DevOps-инженеры, Data Scientists с опытом 5 и более лет зарабатывают 330-450 тысяч рублей", - рассказала эксперт.Специалисты по кибербезопасности (Pentesters, Security Engineers), особенно в международных проектах, получают 300-700 тысяч рублей (более опытные).Управляющие активами (Private Banking) зарабатывают от 350 до 550 тысяч рублей в месяц. Заработная плата квалифицированных бухгалтеров/аудиторов в международных компаниях составляет от 300 до 350 тысяч рублей."Хирурги высокой квалификации в платных клиниках получают 300-500 тысяч рублей в месяц. Стоматологи-имплантологи (собственная практика) зарабатывают от 500 тысяч до 1 миллиона рублей и выше. Врачи-косметологи в премиальном сегменте ежемесячно получают 300-400 тысяч рублей", - говорит Лоикова.Другие высокооплачиваемые профессии:Основные города с высокими зарплатами - это Москва и Санкт-Петербург. Много платят и в регионах с нефтегазовыми проектами (ХМАО, ЯНАО, Татарстан). Удаленная работа на зарубежные компании (IT, финансы, консалтинг) также позволит получать большой доход."Если цель – выйти на 300 тысяч рублей в месяц, стоит развиваться в IT, финансах, управлении или собственном бизнесе. В остальных сферах такие зарплаты бывают часто только у специалистов высокой категории и экспертности", - указала Лоикова.
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карьера, зарплата, общество , работа
карьера, зарплата, Общество , работа
Россиянам объяснили, кто зарабатывает более 300 тысяч в месяц
Эксперт Лоикова: ряд россиян зарабатывают более 300 тысяч рублей в месяц
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. В России зарплату более 300 тысяч рублей в месяц получают многие специалисты, рассказала агентству "Прайм" независимый HR-специалист Зулия Лоикова.
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В частности, топ-менеджеры и руководители подразделений, генеральные директора средних и крупных компаний, особенно в Москве, нефтегазовой сфере, IT и финансах ежемесячно зарабатывают 350 и более тысяч рублей.
Управляющих в банках, инвестиционных фондах, менеджеров по продажам в инвестиционных компаниях и банках с хорошим клиентским портфелем ищут с окладом 300-500 тысяч рублей, отметила Лоикова.
"Также очень хорошо зарабатывают IT-специалисты высокого уровня. Senior-разработчики (Golang, Java, Python, C++) в топовых компаниях получают 300-450 тысяч рублей. Архитекторы ПО, DevOps-инженеры, Data Scientists с опытом 5 и более лет зарабатывают 330-450 тысяч рублей", - рассказала эксперт.
Специалисты по кибербезопасности (Pentesters, Security Engineers), особенно в международных проектах, получают 300-700 тысяч рублей (более опытные).
Управляющие активами (Private Banking) зарабатывают от 350 до 550 тысяч рублей в месяц. Заработная плата квалифицированных бухгалтеров/аудиторов в международных компаниях составляет от 300 до 350 тысяч рублей.
"Хирурги высокой квалификации в платных клиниках получают 300-500 тысяч рублей в месяц. Стоматологи-имплантологи (собственная практика) зарабатывают от 500 тысяч до 1 миллиона рублей и выше. Врачи-косметологи в премиальном сегменте ежемесячно получают 300-400 тысяч рублей", - говорит Лоикова.
Другие высокооплачиваемые профессии:
- Специалисты по performance-маркетингу (если работают на зарубежные рынки) - от 350 до 600 тысяч рублей;
- Фрилансеры/удаленные работники на западные компании (программисты, дизайнеры, копирайтеры) - от 300 до 500 тысяч рублей и выше;
- Налоговые консультанты (для бизнеса) - от 300 до 350 тысяч рублей;
- Известные адвокаты по уголовным/арбитражным делам - 400 тысяч рублей;
- Пилоты гражданской авиации (капитаны в крупных авиакомпаниях) - 400 тысяч рублей;
- Нефтяники/газовики (высококвалифицированные инженеры на вахте) - от 350 до 450 тысяч рублей;
- Токари высокого разряда - от 350 до 450 тысяч рублей.
Основные города с высокими зарплатами - это Москва и Санкт-Петербург. Много платят и в регионах с нефтегазовыми проектами (ХМАО, ЯНАО, Татарстан). Удаленная работа на зарубежные компании (IT, финансы, консалтинг) также позволит получать большой доход.
"Если цель – выйти на 300 тысяч рублей в месяц, стоит развиваться в IT, финансах, управлении или собственном бизнесе. В остальных сферах такие зарплаты бывают часто только у специалистов высокой категории и экспертности", - указала Лоикова.