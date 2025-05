https://1prime.ru/20250519/professii-857574950.html

Россиянам объяснили, кто зарабатывает более 300 тысяч в месяц

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. В России зарплату более 300 тысяч рублей в месяц получают многие специалисты, рассказала агентству "Прайм" независимый HR-специалист Зулия Лоикова.В частности, топ-менеджеры и руководители подразделений, генеральные директора средних и крупных компаний, особенно в Москве, нефтегазовой сфере, IT и финансах ежемесячно зарабатывают 350 и более тысяч рублей.Управляющих в банках, инвестиционных фондах, менеджеров по продажам в инвестиционных компаниях и банках с хорошим клиентским портфелем ищут с окладом 300-500 тысяч рублей, отметила Лоикова."Также очень хорошо зарабатывают IT-специалисты высокого уровня. Senior-разработчики (Golang, Java, Python, C++) в топовых компаниях получают 300-450 тысяч рублей. Архитекторы ПО, DevOps-инженеры, Data Scientists с опытом 5 и более лет зарабатывают 330-450 тысяч рублей", - рассказала эксперт.Специалисты по кибербезопасности (Pentesters, Security Engineers), особенно в международных проектах, получают 300-700 тысяч рублей (более опытные).Управляющие активами (Private Banking) зарабатывают от 350 до 550 тысяч рублей в месяц. Заработная плата квалифицированных бухгалтеров/аудиторов в международных компаниях составляет от 300 до 350 тысяч рублей."Хирурги высокой квалификации в платных клиниках получают 300-500 тысяч рублей в месяц. Стоматологи-имплантологи (собственная практика) зарабатывают от 500 тысяч до 1 миллиона рублей и выше. Врачи-косметологи в премиальном сегменте ежемесячно получают 300-400 тысяч рублей", - говорит Лоикова.Другие высокооплачиваемые профессии:Основные города с высокими зарплатами - это Москва и Санкт-Петербург. Много платят и в регионах с нефтегазовыми проектами (ХМАО, ЯНАО, Татарстан). Удаленная работа на зарубежные компании (IT, финансы, консалтинг) также позволит получать большой доход."Если цель – выйти на 300 тысяч рублей в месяц, стоит развиваться в IT, финансах, управлении или собственном бизнесе. В остальных сферах такие зарплаты бывают часто только у специалистов высокой категории и экспертности", - указала Лоикова.

