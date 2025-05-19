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Профицит внешней торговли России в январе-апреле снизился на 15,9%

Профицит внешней торговли России в январе-апреле снизился на 15,9% - 19.05.2025, ПРАЙМ

Профицит внешней торговли России в январе-апреле снизился на 15,9%

Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-апреле снизилось на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 39,2... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T16:16+0300

2025-05-19T16:16+0300

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-апреле снизилось на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 39,2 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ по оценке ключевых агрегатов платежного баланса. "Профицит баланса внешней торговли товарами уменьшился до 39,2 миллиарда долларов США с 46,6 миллиарда долларов США годом ранее за счет снижения экспорта при устойчивых объемах импорта", - говорится в сообщении. При этом регулятор отмечает, что оценка за январь-март текущего года была понижена в связи с поступившими отчетными данными ФТС России по экспорту товаров за март. Теперь оценка профицита внешней торговли РФ товарами за первый квартал составляет 30,1 миллиарда долларов, тогда как в середине апреля ЦБ предварительно оценивал его в 32,5 миллиарда долларов.

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россия, финансы, рф, сша, москва, фтс