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Профицит внешней торговли России в январе-апреле снизился на 15,9% - 19.05.2025, ПРАЙМ
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Профицит внешней торговли России в январе-апреле снизился на 15,9%
Профицит внешней торговли России в январе-апреле снизился на 15,9% - 19.05.2025, ПРАЙМ
Профицит внешней торговли России в январе-апреле снизился на 15,9%
Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-апреле снизилось на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 39,2... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T16:16+0300
2025-05-19T16:16+0300
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финансы
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-апреле снизилось на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 39,2 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ по оценке ключевых агрегатов платежного баланса. "Профицит баланса внешней торговли товарами уменьшился до 39,2 миллиарда долларов США с 46,6 миллиарда долларов США годом ранее за счет снижения экспорта при устойчивых объемах импорта", - говорится в сообщении. При этом регулятор отмечает, что оценка за январь-март текущего года была понижена в связи с поступившими отчетными данными ФТС России по экспорту товаров за март. Теперь оценка профицита внешней торговли РФ товарами за первый квартал составляет 30,1 миллиарда долларов, тогда как в середине апреля ЦБ предварительно оценивал его в 32,5 миллиарда долларов.
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россия, финансы, рф, сша, москва, фтс
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, США, МОСКВА, ФТС
16:16 19.05.2025
 
Профицит внешней торговли России в январе-апреле снизился на 15,9%

ФТС: профицит внешней торговли России в январе-апреле сократился на 15,9%

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-апреле снизилось на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 39,2 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ по оценке ключевых агрегатов платежного баланса.
"Профицит баланса внешней торговли товарами уменьшился до 39,2 миллиарда долларов США с 46,6 миллиарда долларов США годом ранее за счет снижения экспорта при устойчивых объемах импорта", - говорится в сообщении.
При этом регулятор отмечает, что оценка за январь-март текущего года была понижена в связи с поступившими отчетными данными ФТС России по экспорту товаров за март. Теперь оценка профицита внешней торговли РФ товарами за первый квартал составляет 30,1 миллиарда долларов, тогда как в середине апреля ЦБ предварительно оценивал его в 32,5 миллиарда долларов.
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
Профицит текущего счета платежного баланса России снизился
16:11
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыРФСШАМОСКВАФТС
 
 
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