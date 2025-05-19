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Путин назвал приоритетную задачу современности - 19.05.2025, ПРАЙМ
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Путин назвал приоритетную задачу современности
Путин назвал приоритетную задачу современности - 19.05.2025, ПРАЙМ
Путин назвал приоритетную задачу современности
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XIII Петербургского международного юридического форума, отметив необходимость в современном... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T10:26+0300
2025-05-19T10:26+0300
россия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XIII Петербургского международного юридического форума, отметив необходимость в современном мире налаживать работу глобальных институтов управления, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Петербургский международный юридический форум - крупнейшая площадка для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ. В этом год форум проходит с 19 по 21 мая. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025. "Приветствую вас на XIII Петербургском международном юридическом форуме, который в этом году пройдёт под девизом "Право: уроки прошлого для мира будущего". Сегодня, в условиях активно формирующегося многополярного миропорядка, одна из приоритетных задач – настроить глобальные институты управления и механизмы обеспечения коллективной безопасности так, чтобы они отвечали требованиям времени, служили на благо прогресса и процветания", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что по сложившейся традиции предстоит обсудить широкий круг актуальных юридических вопросов, большинство из которых напрямую связаны с развитием системы международных отношений, перспективами совершенствования и гармонизации национальных правовых систем. Глава государства подчеркнул, что работа по адаптации глобальных институтов управления должна опираться на позитивный исторический опыт и уроки прошлого. Совместные усилия, по его словам, помогут создать пространство доверия и сотрудничества, основанное на равенстве суверенитетов и уважении культурных традиций. Президент выразил уверенность, что идеи, озвученные на форуме, приведут к новым законодательным инициативам и развитию юридической науки, пожелал участникам плодотворных дискуссий и успехов.
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россия, москва, владимир путин
РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин
10:26 19.05.2025
 
Путин назвал приоритетную задачу современности

Путин призвал налаживать работу глобальных институтов управления в мире

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XIII Петербургского международного юридического форума, отметив необходимость в современном мире налаживать работу глобальных институтов управления, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Петербургский международный юридический форум - крупнейшая площадка для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ. В этом год форум проходит с 19 по 21 мая. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
"Приветствую вас на XIII Петербургском международном юридическом форуме, который в этом году пройдёт под девизом "Право: уроки прошлого для мира будущего". Сегодня, в условиях активно формирующегося многополярного миропорядка, одна из приоритетных задач – настроить глобальные институты управления и механизмы обеспечения коллективной безопасности так, чтобы они отвечали требованиям времени, служили на благо прогресса и процветания", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что по сложившейся традиции предстоит обсудить широкий круг актуальных юридических вопросов, большинство из которых напрямую связаны с развитием системы международных отношений, перспективами совершенствования и гармонизации национальных правовых систем.
Глава государства подчеркнул, что работа по адаптации глобальных институтов управления должна опираться на позитивный исторический опыт и уроки прошлого. Совместные усилия, по его словам, помогут создать пространство доверия и сотрудничества, основанное на равенстве суверенитетов и уважении культурных традиций.
Президент выразил уверенность, что идеи, озвученные на форуме, приведут к новым законодательным инициативам и развитию юридической науки, пожелал участникам плодотворных дискуссий и успехов.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
"Огромная ошибка". Трампу дали совет перед разговором с Путиным
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РОССИЯМОСКВАВладимир Путин
 
 
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