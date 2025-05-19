https://1prime.ru/20250519/putin-857702586.html

Путин назвал приоритетную задачу современности

Путин назвал приоритетную задачу современности - 19.05.2025, ПРАЙМ

Путин назвал приоритетную задачу современности

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XIII Петербургского международного юридического форума, отметив необходимость в современном... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T10:26+0300

2025-05-19T10:26+0300

2025-05-19T10:26+0300

россия

москва

владимир путин

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XIII Петербургского международного юридического форума, отметив необходимость в современном мире налаживать работу глобальных институтов управления, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Петербургский международный юридический форум - крупнейшая площадка для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ. В этом год форум проходит с 19 по 21 мая. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025. "Приветствую вас на XIII Петербургском международном юридическом форуме, который в этом году пройдёт под девизом "Право: уроки прошлого для мира будущего". Сегодня, в условиях активно формирующегося многополярного миропорядка, одна из приоритетных задач – настроить глобальные институты управления и механизмы обеспечения коллективной безопасности так, чтобы они отвечали требованиям времени, служили на благо прогресса и процветания", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что по сложившейся традиции предстоит обсудить широкий круг актуальных юридических вопросов, большинство из которых напрямую связаны с развитием системы международных отношений, перспективами совершенствования и гармонизации национальных правовых систем. Глава государства подчеркнул, что работа по адаптации глобальных институтов управления должна опираться на позитивный исторический опыт и уроки прошлого. Совместные усилия, по его словам, помогут создать пространство доверия и сотрудничества, основанное на равенстве суверенитетов и уважении культурных традиций. Президент выразил уверенность, что идеи, озвученные на форуме, приведут к новым законодательным инициативам и развитию юридической науки, пожелал участникам плодотворных дискуссий и успехов.

https://1prime.ru/20250519/peregovory-857702036.html

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россия, москва, владимир путин