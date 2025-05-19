https://1prime.ru/20250519/putin-857706372.html
Путин в понедельник проведет телефонный разговор с Трампом
Путин в понедельник проведет телефонный разговор с Трампом - 19.05.2025, ПРАЙМ
Путин в понедельник проведет телефонный разговор с Трампом
Президент России Владимир Путин в понедельник в 17:00 по мск проведет телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщил официальный... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T12:11+0300
2025-05-19T12:11+0300
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политика
владимир путин
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник в 17:00 по мск проведет телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."В пять часов (17.00 - ред.) состоится телефонный разговор с Трампом. Трамп это уже позавчера анонсировал. Естественно, разговор важный с учетом состоявшихся в Стамбуле переговоров", - подчеркнул он.Песков также отметил, что в Кремле расскажут об итогах переговоров лидеров двух государств.Пресс-секретарь президента также отметил, что встреча президентов зависит от личных договоренностей лидеров. Она также должна быть хорошо подготовлена.
https://1prime.ru/20250519/peregovory-857702036.html
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владимир путин, дональд трамп
Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин в понедельник проведет телефонный разговор с Трампом
Песков: Путин в понедельник в 17:00 проведет телефонный разговор с Трампом
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник в 17:00 по мск проведет телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В пять часов (17.00 - ред.) состоится телефонный разговор с Трампом. Трамп это уже позавчера анонсировал. Естественно, разговор важный с учетом состоявшихся в Стамбуле переговоров", - подчеркнул он.
Песков также отметил, что в Кремле расскажут об итогах переговоров лидеров двух государств.
Пресс-секретарь президента также отметил, что встреча президентов зависит от личных договоренностей лидеров. Она также должна быть хорошо подготовлена.
"Огромная ошибка". Трампу дали совет перед разговором с Путиным