https://1prime.ru/20250519/putin-857706372.html

Путин в понедельник проведет телефонный разговор с Трампом

Путин в понедельник проведет телефонный разговор с Трампом - 19.05.2025, ПРАЙМ

Путин в понедельник проведет телефонный разговор с Трампом

Президент России Владимир Путин в понедельник в 17:00 по мск проведет телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщил официальный... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T12:11+0300

2025-05-19T12:11+0300

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политика

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник в 17:00 по мск проведет телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."В пять часов (17.00 - ред.) состоится телефонный разговор с Трампом. Трамп это уже позавчера анонсировал. Естественно, разговор важный с учетом состоявшихся в Стамбуле переговоров", - подчеркнул он.Песков также отметил, что в Кремле расскажут об итогах переговоров лидеров двух государств.Пресс-секретарь президента также отметил, что встреча президентов зависит от личных договоренностей лидеров. Она также должна быть хорошо подготовлена.

https://1prime.ru/20250519/peregovory-857702036.html

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владимир путин, дональд трамп