https://1prime.ru/20250519/putin-857713206.html

Украинская телеведущая в прямом эфире назвала Путина президентом Украины

Украинская телеведущая в прямом эфире назвала Путина президентом Украины - 19.05.2025, ПРАЙМ

Украинская телеведущая в прямом эфире назвала Путина президентом Украины

Ведущая всеукраинского телемарафона попала в неловкую ситуацию во время прямого эфира, случайно назвав Владимира Путина президентом Украины. Этот момент был... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T14:20+0300

2025-05-19T14:20+0300

2025-05-19T14:22+0300

политика

общество

украина

стамбул

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/15/856887481_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_75f4df37a864e595b4879e1b9dfc4d23.jpg

МОСКВА, 19 мая – ПРАЙМ. Ведущая всеукраинского телемарафона попала в неловкую ситуацию во время прямого эфира, случайно назвав Владимира Путина президентом Украины. Этот момент был зафиксирован и опубликован украинским изданием "Страна.ua".Ведущая анонсировала, что Дональд Трамп будет говорить с "президентом Украины Владимиром Путиным", после чего быстро исправилась, уточнив, что речь идет о Зеленском и Путине.Эта оговорка произошла на фоне предстоящего телефонного разговора между Путиным и Трампом, о котором ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул важность этого разговора в свете недавних переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле.

https://1prime.ru/20250519/peregovory-857711100.html

украина

стамбул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, стамбул, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков