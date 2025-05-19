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Украинская телеведущая в прямом эфире назвала Путина президентом Украины
Украинская телеведущая в прямом эфире назвала Путина президентом Украины - 19.05.2025, ПРАЙМ
Украинская телеведущая в прямом эфире назвала Путина президентом Украины
Ведущая всеукраинского телемарафона попала в неловкую ситуацию во время прямого эфира, случайно назвав Владимира Путина президентом Украины. Этот момент был... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T14:20+0300
2025-05-19T14:20+0300
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МОСКВА, 19 мая – ПРАЙМ. Ведущая всеукраинского телемарафона попала в неловкую ситуацию во время прямого эфира, случайно назвав Владимира Путина президентом Украины. Этот момент был зафиксирован и опубликован украинским изданием "Страна.ua".Ведущая анонсировала, что Дональд Трамп будет говорить с "президентом Украины Владимиром Путиным", после чего быстро исправилась, уточнив, что речь идет о Зеленском и Путине.Эта оговорка произошла на фоне предстоящего телефонного разговора между Путиным и Трампом, о котором ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул важность этого разговора в свете недавних переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле.
https://1prime.ru/20250519/peregovory-857711100.html
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общество , украина, стамбул, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, Общество , УКРАИНА, Стамбул, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Украинская телеведущая в прямом эфире назвала Путина президентом Украины
Ведущая всеукраинского телемарафона оговорилась и назвала Путина президентом Украины
МОСКВА, 19 мая – ПРАЙМ. Ведущая всеукраинского телемарафона попала в неловкую ситуацию во время прямого эфира, случайно назвав Владимира Путина президентом Украины. Этот момент был зафиксирован и опубликован украинским изданием "Страна.ua".
Ведущая анонсировала, что Дональд Трамп будет говорить с "президентом Украины Владимиром Путиным", после чего быстро исправилась, уточнив, что речь идет о Зеленском и Путине.
Эта оговорка произошла на фоне предстоящего телефонного разговора между Путиным и Трампом, о котором ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул важность этого разговора в свете недавних переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле.
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