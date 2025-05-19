Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украинская телеведущая в прямом эфире назвала Путина президентом Украины - 19.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250519/putin-857713206.html
Украинская телеведущая в прямом эфире назвала Путина президентом Украины
Украинская телеведущая в прямом эфире назвала Путина президентом Украины - 19.05.2025, ПРАЙМ
Украинская телеведущая в прямом эфире назвала Путина президентом Украины
Ведущая всеукраинского телемарафона попала в неловкую ситуацию во время прямого эфира, случайно назвав Владимира Путина президентом Украины. Этот момент был... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T14:20+0300
2025-05-19T14:22+0300
политика
общество
украина
стамбул
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/15/856887481_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_75f4df37a864e595b4879e1b9dfc4d23.jpg
МОСКВА, 19 мая – ПРАЙМ. Ведущая всеукраинского телемарафона попала в неловкую ситуацию во время прямого эфира, случайно назвав Владимира Путина президентом Украины. Этот момент был зафиксирован и опубликован украинским изданием "Страна.ua".Ведущая анонсировала, что Дональд Трамп будет говорить с "президентом Украины Владимиром Путиным", после чего быстро исправилась, уточнив, что речь идет о Зеленском и Путине.Эта оговорка произошла на фоне предстоящего телефонного разговора между Путиным и Трампом, о котором ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул важность этого разговора в свете недавних переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле.
https://1prime.ru/20250519/peregovory-857711100.html
украина
стамбул
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/15/856887481_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_31670b0e1dec94236899aeb791037664.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, стамбул, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, Общество , УКРАИНА, Стамбул, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
14:20 19.05.2025 (обновлено: 14:22 19.05.2025)
 
Украинская телеведущая в прямом эфире назвала Путина президентом Украины

Ведущая всеукраинского телемарафона оговорилась и назвала Путина президентом Украины

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин выступил на церемонии награждения лауреатов премии "Служение"
Президент Владимир Путин выступил на церемонии награждения лауреатов премии Служение - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мая – ПРАЙМ. Ведущая всеукраинского телемарафона попала в неловкую ситуацию во время прямого эфира, случайно назвав Владимира Путина президентом Украины. Этот момент был зафиксирован и опубликован украинским изданием "Страна.ua".
Ведущая анонсировала, что Дональд Трамп будет говорить с "президентом Украины Владимиром Путиным", после чего быстро исправилась, уточнив, что речь идет о Зеленском и Путине.
Эта оговорка произошла на фоне предстоящего телефонного разговора между Путиным и Трампом, о котором ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул важность этого разговора в свете недавних переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле.
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
Китай приветствовал возобновление прямых переговоров России и Украины
13:42
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАСтамбулВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала