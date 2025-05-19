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Путин проводит телефонный разговор с Трампом

Путин проводит телефонный разговор с Трампом - 19.05.2025, ПРАЙМ

Путин проводит телефонный разговор с Трампом

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начался, сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома. | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T17:40+0300

2025-05-19T17:40+0300

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политика

владимир путин

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начался, сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома."Идет телефонный разговор Трампа с (президентом - ред.) России Путиным", - говорится в публикации.Примерно через 50 минут газета New York Times со ссылкой на американскую администрацию сообщила, что беседа продолжается.Как сообщил автор программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин, президент созвонился с американским коллегой из здания музыкальной школы на территории Образовательного центра "Сириус".Трамп 17 мая заявил, что планирует 19 мая провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав разговор важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.

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владимир путин, дональд трамп, сша, россия