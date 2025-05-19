https://1prime.ru/20250519/putin-857725532.html

Путин подробно рассказал о телефонном разговоре с Трампом

Путин подробно рассказал о телефонном разговоре с Трампом - 19.05.2025, ПРАЙМ

Путин подробно рассказал о телефонном разговоре с Трампом

Президент России Владимир Путин после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом вышел к журналистам. | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T19:47+0300

2025-05-19T19:47+0300

2025-05-19T20:16+0300

политика

владимир путин

телефонный разговор

дональд трамп

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СИРИУС, 19 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом вышел к журналистам.Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Путин позвонил американскому лидеру из образовательного центра "Сириус", куда приехал в понедельник.Президент сообщил, что его разговор с лидером США Дональдом Трампом продолжался более двух часов."Этот разговор (с Трампом - ред.) состоялся, продолжался более двух часов", - сказал глава государства журналистам.Он сообщил, что президент США Дональд Трамп в разговоре с ним высказал свою позицию по прекращению боевых действий на Украине."Президент Соединенных Штатов высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия", - сказал Путин.России и Украине необходимо найти компромиссы, которые устроили бы обе стороны, заявил президент РФ."Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру и нашли те компромиссы, которые устроили все стороны", - сказал глава государства.Путин отметил, что позиция России ясна. "Главное для нас - устранить первопричины этого кризиса", - подчеркнул президент.При этом он назвал состоявшийся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом содержательным, откровенным и весьма полезным."Хочу отметить, что он (разговор - ред.) был очень содержательным и весьма откровенным. И в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным", - сказал Путин.Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса, заявил Путин."Со своей стороны (в разговоре с президентом США Дональдом Трампом - ред.) отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса", - сказал он журналистам.Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру, заявил президент РФ."Президент Соединенных Штатов (Дональд Трамп) высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия. И со своей стороны отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру", - сказал Путин.Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня, заявил глава государства."Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей", - сказал Путин.Говоря о возобновлении переговоров с Украиной, он заявил о наличии оснований полагать, что это правильный путь."Кстати говоря, контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле - они возобновились, и это дает основание полагать, что мы в целом на правильном пути", - сказал Путин.Он отметил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков и помощник Юрий Ушаков позднее разъяснят детали его разговора с лидером США Дональдом Трампом."Если потребуется что-то уточнить, то пресс-секретарь Песков и господин Ушаков разъяснят чуть позднее какие-то детали наших сегодняшних переговоров с президентом Трампом по телефону", - сказал Путин журналистам.

https://1prime.ru/20250519/putin-857722571.html

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владимир путин, телефонный разговор, дональд трамп