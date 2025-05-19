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Путин объяснил ребенку, почему он отпустил бы "золотую рыбку" - 19.05.2025, ПРАЙМ
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Путин объяснил ребенку, почему он отпустил бы "золотую рыбку"
Путин объяснил ребенку, почему он отпустил бы "золотую рыбку" - 19.05.2025, ПРАЙМ
Путин объяснил ребенку, почему он отпустил бы "золотую рыбку"
Президент России Владимир Путин рассказал ученикам "Сириуса", что отпустил бы "золотую рыбку" по "экологическим соображениям", подчеркнув, что поставленных... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T20:45+0300
2025-05-19T20:46+0300
владимир путин
экология
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СИРИУС, 19 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал ученикам "Сириуса", что отпустил бы "золотую рыбку" по "экологическим соображениям", подчеркнув, что поставленных целей он бы стремился достигать самостоятельно. Путин в понедельник работает в "Сириусе". Президент провел встречу с учащимися образовательного центра. "Я бы, исходя из экологических соображений, рыбку отпустил на свободу, не стал бы утруждать ее тем, чтобы она исполнила мои желания. Я бы старался сам сформулировать свои цели и добиваться их", - ответил Путин на вопрос 12-летней Айсель.
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владимир путин, экология
Владимир Путин, экология
20:45 19.05.2025 (обновлено: 20:46 19.05.2025)
 
Путин объяснил ребенку, почему он отпустил бы "золотую рыбку"

Путин: исходя из экологических соображений, я бы отпустил "золотую рыбку"

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкПодводный мир Красного моря
Подводный мир Красного моря - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИРИУС, 19 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал ученикам "Сириуса", что отпустил бы "золотую рыбку" по "экологическим соображениям", подчеркнув, что поставленных целей он бы стремился достигать самостоятельно.
Путин в понедельник работает в "Сириусе". Президент провел встречу с учащимися образовательного центра.
"Я бы, исходя из экологических соображений, рыбку отпустил на свободу, не стал бы утруждать ее тем, чтобы она исполнила мои желания. Я бы старался сам сформулировать свои цели и добиваться их", - ответил Путин на вопрос 12-летней Айсель.
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