https://1prime.ru/20250519/putin-857727322.html
Путин объяснил ребенку, почему он отпустил бы "золотую рыбку"
Путин объяснил ребенку, почему он отпустил бы "золотую рыбку" - 19.05.2025, ПРАЙМ
Путин объяснил ребенку, почему он отпустил бы "золотую рыбку"
Президент России Владимир Путин рассказал ученикам "Сириуса", что отпустил бы "золотую рыбку" по "экологическим соображениям", подчеркнув, что поставленных... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T20:45+0300
2025-05-19T20:45+0300
2025-05-19T20:46+0300
владимир путин
экология
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СИРИУС, 19 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал ученикам "Сириуса", что отпустил бы "золотую рыбку" по "экологическим соображениям", подчеркнув, что поставленных целей он бы стремился достигать самостоятельно. Путин в понедельник работает в "Сириусе". Президент провел встречу с учащимися образовательного центра. "Я бы, исходя из экологических соображений, рыбку отпустил на свободу, не стал бы утруждать ее тем, чтобы она исполнила мои желания. Я бы старался сам сформулировать свои цели и добиваться их", - ответил Путин на вопрос 12-летней Айсель.
https://1prime.ru/20250519/peregovory-857725372.html
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владимир путин, экология
Путин объяснил ребенку, почему он отпустил бы "золотую рыбку"
Путин: исходя из экологических соображений, я бы отпустил "золотую рыбку"
СИРИУС, 19 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал ученикам "Сириуса", что отпустил бы "золотую рыбку" по "экологическим соображениям", подчеркнув, что поставленных целей он бы стремился достигать самостоятельно.
Путин в понедельник работает в "Сириусе". Президент провел встречу с учащимися образовательного центра.
"Я бы, исходя из экологических соображений, рыбку отпустил на свободу, не стал бы утруждать ее тем, чтобы она исполнила мои желания. Я бы старался сам сформулировать свои цели и добиваться их", - ответил Путин на вопрос 12-летней Айсель.
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