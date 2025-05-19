https://1prime.ru/20250519/putin-857727322.html

Путин объяснил ребенку, почему он отпустил бы "золотую рыбку"

Путин объяснил ребенку, почему он отпустил бы "золотую рыбку" - 19.05.2025, ПРАЙМ

Путин объяснил ребенку, почему он отпустил бы "золотую рыбку"

Президент России Владимир Путин рассказал ученикам "Сириуса", что отпустил бы "золотую рыбку" по "экологическим соображениям", подчеркнув, что поставленных... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T20:45+0300

2025-05-19T20:45+0300

2025-05-19T20:46+0300

владимир путин

экология

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СИРИУС, 19 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал ученикам "Сириуса", что отпустил бы "золотую рыбку" по "экологическим соображениям", подчеркнув, что поставленных целей он бы стремился достигать самостоятельно. Путин в понедельник работает в "Сириусе". Президент провел встречу с учащимися образовательного центра. "Я бы, исходя из экологических соображений, рыбку отпустил на свободу, не стал бы утруждать ее тем, чтобы она исполнила мои желания. Я бы старался сам сформулировать свои цели и добиваться их", - ответил Путин на вопрос 12-летней Айсель.

https://1prime.ru/20250519/peregovory-857725372.html

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владимир путин, экология