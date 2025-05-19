https://1prime.ru/20250519/rada-857703106.html

"Коалиция подвывающих". В Раде обрушились на Зеленского после Стамбула

"Коалиция подвывающих". В Раде обрушились на Зеленского после Стамбула - 19.05.2025, ПРАЙМ

"Коалиция подвывающих". В Раде обрушились на Зеленского после Стамбула

В переговорах между российской и украинской делегациями в Турции не были учтены условия, выдвинутые Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Об этом в... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T10:37+0300

2025-05-19T10:37+0300

2025-05-19T10:37+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. В переговорах между российской и украинской делегациями в Турции не были учтены условия, выдвинутые Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский."Выдвинутые <...> ультиматумы Зеленского и “коалиции подвывающих” были полностью проигнорированы", — отметил нардеп.Он также подчеркнул, что угроза санкций не может быть реализована без поддержки США, что лишает Киев и ЕС рычагов влияния.Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели переговоры в Стамбуле, где был обнародован обмен пленными по схеме "1000 на 1000".

https://1prime.ru/20250518/zelenskiy-857691538.html

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украина, владимир зеленский