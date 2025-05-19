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"Коалиция подвывающих". В Раде обрушились на Зеленского после Стамбула - 19.05.2025, ПРАЙМ
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"Коалиция подвывающих". В Раде обрушились на Зеленского после Стамбула
"Коалиция подвывающих". В Раде обрушились на Зеленского после Стамбула - 19.05.2025, ПРАЙМ
"Коалиция подвывающих". В Раде обрушились на Зеленского после Стамбула
В переговорах между российской и украинской делегациями в Турции не были учтены условия, выдвинутые Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Об этом в... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T10:37+0300
2025-05-19T10:37+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. В переговорах между российской и украинской делегациями в Турции не были учтены условия, выдвинутые Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский."Выдвинутые &lt;...&gt; ультиматумы Зеленского и “коалиции подвывающих” были полностью проигнорированы", — отметил нардеп.Он также подчеркнул, что угроза санкций не может быть реализована без поддержки США, что лишает Киев и ЕС рычагов влияния.Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели переговоры в Стамбуле, где был обнародован обмен пленными по схеме "1000 на 1000".
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украина
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
10:37 19.05.2025
 
"Коалиция подвывающих". В Раде обрушились на Зеленского после Стамбула

Дубинский: итоги встречи в Турции стали провальными для Зеленского

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВнеочередное заседание Верховной рады Украины
Внеочередное заседание Верховной рады Украины - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. В переговорах между российской и украинской делегациями в Турции не были учтены условия, выдвинутые Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Выдвинутые <...> ультиматумы Зеленского и “коалиции подвывающих” были полностью проигнорированы", — отметил нардеп.
Он также подчеркнул, что угроза санкций не может быть реализована без поддержки США, что лишает Киев и ЕС рычагов влияния.
Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели переговоры в Стамбуле, где был обнародован обмен пленными по схеме "1000 на 1000".
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