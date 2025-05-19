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В Верховной раде сравнили Украину с концлагерем

В Верховной раде сравнили Украину с концлагерем - 19.05.2025, ПРАЙМ

В Верховной раде сравнили Украину с концлагерем

Владимир Зеленский превратил Украину в концлагерь, где сотрудники военкоматов бьют, калечат и убивают людей, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T11:48+0300

2025-05-19T11:48+0300

2025-05-19T11:48+0300

общество

украина

всу

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МОСКВА, 19 мая – ПРАЙМ. Владимир Зеленский превратил Украину в концлагерь, где сотрудники военкоматов бьют, калечат и убивают людей, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*."Мобилизацию сорвал верховный комиссар Украины - Зеленский. Именно он превратил страну в концлагерь. Где в марте 2022 года люди платили деньги, чтобы попасть в армию, а в мае 2025-го ТЦК (военкоматы – ред.) убивают людей, которые просто идут по улице…. Когда людей бьют, калечат, ловят — это не о государстве, это о концлагере", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирования ДТП для остановки граждан. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

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общество , украина, всу